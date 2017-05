Top News: Genelec 8331, 8341, Studiomonitor

Der finnische Studiomonitor-Spezialist Genelec hat heute zwei neue koaxiale Monitore präsentiert: Genelec 8331 und Genelec 8341, nach eigenen Aussagen die kleinsten koaxialen 3-Wege-Monitore der Welt.

Ende 2015 hatten wir die Genelec 8351 zum Test bei uns und das Ergebnis war sehr gut, der Studiomonitor konnte unseren Autor Sigi Schöbel auf ganzer Linie überzeugen. Jetzt bringt Genelec zwei kleinere Varianten auf den Markt, Genelec 8331 und Genelec 8341. Obwohl die beiden neuen Studiomonitore optisch sofort an den größeren Bruder erinnern, wurden sie laut Genelec von Grund auf neu entwickelt, was vor allem im Hinblick auf die kompakten Maße der beiden Monitore notwendig erschien. Immerhin muss in diesen Gehäusen ein 3-Wege-System untergebracht werden.

Die technischen Daten der Genelec 8331 und der 8341 lassen aufhorchen, laut Genelec soll die 8331 einen max. SPL von 104 dB erreichen, die 8341 sogar 110 dB. Die Frequenzgänge starten bei 38 Hz (8341) bzw. 45 Hz (8331) und gehen hinauf bis über 40 kHz. Die Übergangsfrequenzen liegen bei 380 und 3.000 Hz (8331) bzw. 480 und 3.000 Hz (8341).

Beide Monitore lassen sich dank IsoPod sowohl horizontal als auch vertikal nutzen. Auch in kleinsten Abhörräumen sollen die beiden Studiomonitore nutzbar sein, was u.a. durch die von Genelec ausgegebene minimale Entfernung zur Abhörposition von gerade einmal 40 cm verdeutlicht wird.

Genelec 8331 und 8341 verfügen über das bekannte und vor allem robuste Gehäuse aus Aluminium-Druckguss und bieten analoge und digitale Anschlüsse in XLR. Über ein „Mäuseklavier“ lassen sich klangliche Anpassungen direkt an der Box vornehmen.

Wie die große 8351 können auch die Genelec 8331 und 8341 mit dem automatischen Einmesssystem GLM genutzt werden, problematische Frequenzen im Abhörraum können von diesem System erkannt und automatisch ausgeglichen werden.

Die Verfügbarkeit und Preise der Monitore Genelec 8331 und 8341 gibt der Hersteller zeitnah bekannt, diese reichen wir schnellstmöglich nach. Wenn es preislich passt, könnten diese Monitore für viele User sehr interessant sein.