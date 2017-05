TOP NEWS: Gibson Modern Double Cut Standard, E-Gitarre

Als Gibson Anfang Januar dieses Jahres auf der CES (Consumer Electronic Show) in Las Vegas ganz unspektakulär eine Doublecut-Gitarre an ihrem Stand parkten, da war der Aufruhr in der Szene groß. Wie jetzt, eine echte neue Gibson im Anmarsch? Kaum zu glauben und die berechtigte Hoffnung bestand, dass der Hersteller nur wenige Wochen später zur NAMM etwas konkreter werden und vielleicht sogar schon ein Vorabmodell präsentieren würde.

Doch Pustekuchen, nichts Neues wurde präsentiert, man kümmerte sich nach wie vor um die Modellpflege von Paula, SG, Explorer & Co. Doch nun geht dieses Instrument tatsächlich in Serie, wenn auch zunächst nur als „Limited Run“ aus dem Gibson Customshop. Ihr Name: Gibson Modern Double Cut Standard. Und so schaut sie aus –

Die neue Gibson Modern Double Cut Standard besitzt folgende Features:

Einteiliger Mahagonikorpus mit aufgeleimter, zweiteiliger und konturierter Riegelahorndecke

Einteiliger, eingeleimter Mahagonihals mit Palisandergriffbrett, 24 Bünden und den typischen Gibson Trapezinlays aus Perlmutt darin eingearbeitet. 24,75″ Mensur und eine Sattelbreite von 42,85 mm.

Zwei Gibson Humbucker (am Steg der 57 Classic und am Steg der 57 Classic Plus), ausgewählt über einen Dreiwegeschalter, der zwischen einem Mastervolume und einem Tonepoti eingesetzt wurde. Gegenüber der Paula wurde die Elektronik hier also reduziert auf das Sinnvollste.

Das Steg/Tailpiece System ist vernickelt, genau so wie auch die Grover-Mechaniken an der Kopfplatte, die wie eh und je unverwechselbar nach Gibson aussieht, meiner Meinung nach aber zu dem frischen Design der Modern Double Cut Standard etwas Altbacken rüberkommt.

Erhältlich ist die Gibson Modern Double Cut Standard in den Farben Sterling Fade, Bullion Gold, Candy Apple Red, Ebony, Heritage Sunburst und in einfachem Schwarz. Der Preis beträgt für jedes Modell einheitliche 3999,- USD, was für ein Instrument aus dem Gibson Custom Shop nicht ungewöhnlich ist. Sollte das Modell (hoffentlich) in Großserie gehen, wird das Ganze sicher noch mal deutlich günstiger.