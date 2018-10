Top News: Gibson präsentiert neues Führungsteam

Frischer Wind bei Gibson!

Gibson hat den früheren Präsidenten von Levi Strauss & Co, James „JC“ Curleigh, zum neuen Präsidenten und Gibson CEO ernannt. Das Unternehmen gab zudem die Einstellung von Cesar Gueikian als CMO (Chief Merchant Officer), Kim Mattoon als CFO (Chief Financial Officer) und Christian Schmitz als CPO (Chief Production Officer) bekannt, die alle ab dem 1. November ihre Jobs beim Traditionsunternehmen antreten werden.

Die Einstellung des neuen Führungsteams folgt auf den Abschied des umkämpften früheren CEO Henry Juszkiewicz, der das Unternehmen Anfang des Monats im Zuge des Restrukturierungsplans des Unternehmens nach dem Konkurs verlassen hatte.

„Als Musiker habe ich immer meine Gibson-Gitarren geschätzt, und ich habe größten Respekt vor der ikonischen Gibson-Marke und denen, die Gibson-Gitarren spielen„, sagte Curleigh in einer Erklärung. „Gibson ist ein Pionier der Handwerkskunst und Innovation bei Musikinstrumenten und seit über 100 Jahren Synonym für die Sounds von Generationen und Genres. Ich fühle mich sehr geehrt, eine führende Rolle mit dieser ikonischen Marke zu spielen“.

„Als Business Leader und Markenentwickler ist dies der Beginn einer neuen Ära für Gibson, die auf ihrer bewährten Tradition und ihrem ikonischen Status aufbauen wird“, fuhr Curleigh fort. „Wir konzentrieren uns auf die Zukunft und auf einen Neuanfang mit einer starken finanziellen Grundlage, ein engagiertes und erfahrenes neues Führungsteam und neue Eigentümer, die sich gleichermaßen für die Marke begeistern. Als Branchenführer haben wir die Chance und die Verpflichtung, unseren Marken, unseren Fans, unseren Partnern und unserem eigenen erweiterten Team die besten Voraussetzungen für den Erfolg zu geben. Ich freue mich darauf, Gibson zuversichtlich in die Zukunft zu führen“.

Zur Erinnerung: Die traditionsreiche Firma Gibson, die 1894 gegründet wurde und jährlich über 170.000 Gitarren in 80 Ländern verkauft, meldete im Mai Konkurs an, nachdem die erfolglose Expansion des Unternehmens in das Geschäft mit Unterhaltungselektronik fast 500 Millionen Dollar Schulden verursachte. Ob da ein ehemaliger Modefachmann an der Spitze die richtige Wahl ist, wird die Zukunft zeigen.