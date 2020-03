Top News: Gibson vs Kiesel

Es wird nicht ruhig um Gibson – die Firma hat sich nach wie entschlossen, kleineren Firmen auf die Pelle zu rücken, die sich in ihren Augen großzügig an den Klassiker-Modellen bedienen. Nachdem Dean Guitars ins Klage-Visier des amerikanischen Gitarrenherstellers gerieten, sind es nun Kiesel Guitars, die sich vom Goliath der Gitarrenmarken bedroht fühlen muss.

Kiesel Custom Guitars ist in Südkalifornien angesiedelt und in erster Linie für seine Signature Modelle bekannt, die in den Staaten beispielsweise von Andy James gespielt werden. Doch um die zahlreichen Signature-Modelle geht es nicht – Kiesel Custom Guitars haben ein Exemplar in ihrem Katalog, das dazu geführt hat, dass die Firma jetzt einen „Cease-and-desist“-Brief bekommt hat – eine Unterlassungsverfügung, in der Gibson ausdrücklich davor warnt, das Instrument weiter zu bauen und zu vertreiben. Grund – die frappierende Ähnlichkeit mit Gibsons Flying V-Modell.

Da kann man sich nur an den Kopf fassen und sich fragen, warum Gibson ausgerechnet sich auf Kiesel Guitars stürzt. Die Ähnlichkeit des Ultra-V mit dem Flying-V sei dahingestellt – aber ist dann die legendäre King V von Jackson als nächstes dran? Denn wenn überhaupt, lässt sich in den Raum werfen, dass die King V die maßgebliche Inspiration für die Ulta-V sein dürfte. Aber an Jackson traut sich Gibson wahrscheinlich weniger heran, denn Jackson Guitars sind größer und haben mehr Ressourcen, sich juristisch zur Wehr zu setzen.Was bedeutet das konkret? Für Jeff Kiesel zumindet kein schönes Gefühl, von den ehemaligen Vorbildern so angegangen zu werden:

„I named the Ultra V, so I think it was about ’86 when it came out, I was seven years old, so it’s a really special model to me.

„So, to have those bozos try to tell us we can’t make it anymore when it looks literally nothing like it… I mean, come on guys, look at the pointed body, look at the bevel on it: does that look anything like their V?„