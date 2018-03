TOP NEWS: Göldo HandBender, B-Bender

Neu im Vertriebsprogramm von Göldo Music ist der HandBender – ein ausgefuchster B-Bender made in Sweden für eine Gitarre mit T-style Brücke! Die Montage des HandBender ist denkbar einfach: Er wird auf die hintere Kante der Brücke aufgesetzt und dort mit einer Schraube fixiert – fertig! Der Umbau ist in weniger als fünf Minuten erledigt, denn es sind keinerlei Arbeiten am Gitarren-Body oder -Steg notwendig.

Betätigt wird der massiv gebaute und edel aussehende Göldo HandBender vorzugsweise mit dem kleinen oder dem Ringfinger der Schlaghand. So werden die gesuchten Pedalsteel-typischen Sounds, bei denen innerhalb eines Akkordes eine einzelne Saite z. B. um einen Ganzton nach oben gezogen wird, auch auf einer normalen E-Gitarre möglich.

Noch nie war B-Bending so effektiv, so stylish und gleichzeitig so einfach zu realisieren. Der HandBender ist ab sofort im Fachhandel für ca. 270,- Euro (UVP) erhältlich.

Hier noch ein Link zu einem Video, das die Montage und die Wirkungsweise des Göldo HandBender erklärt: