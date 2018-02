Top News: Golden Age Premier PRE-73, PREQ-73, Mikrofonvorverstärker

Der schwedische Hersteller Golden Age Project steht für qualitativ gute und preislich attraktive Nachbauten/Klone berühmter Recording-Klassiker. Mit dem Golden Age Premier PRE-73 und dem PREQ-73 hat das Unternehmen nun zwei neuen Produkte aus der Premier-Reihe vorgestellt. Wie der Name schon verrät, orientieren die Golde Age Premier PRE-73 und PREQ-73 am Klassiker Neve 1073.

Der Golden Age Premier PRE-73 bietet zwei schaltbare High Pass Filter bei 80 Hz und 200 Hz, einen Air EQ mit 3 dB und 6 dB sowie ein Output Pad mit 14 dB. Wie auch bei anderen Nachbauten sind beide neuen Produkte mit Carnhill Transformatoren ausgestattet. Auch die Optik orientiert sich am Original von Neve. Für den Rackeinbau bietet der Hersteller Rack Kits an, so dass man beispielsweise zwei Golden Age Premier PRE-73 in einer Höheneinheit unterbringen kann.

Für den PRE-73 gibt der Hersteller einen Preis von 499,-Euro an.

Als Alternative zum PRE-73 hat Golden Age den PREQ-73 vorgestellt. Dieser bietet die gleichen Preamp-Eigenschaften, verfügt zusätzlich aber über einen 3-Band Equalizer. Alle drei Bänder sind auf jeweils zwei bzw. drei Frequenzen schaltbar, der LF auf 55 Hz und 175 Hz, der MF auf 400 Hz, 1,6 kHz und 3,2 kHz, der HF auf 8 und 12 kHz.

Für den Golden Age Premier PREQ-73 liegt der Preis bei 649,- Euro.

Interessant wird sicherlich ein Vergleich zu den Nachbauten aus dem Hause Warm Audio, diese sollen laut unseren Informationen zeitnah ausgeliefert werden.