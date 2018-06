Top News: GRP Synthesizers Eurorack-Module

GRP Euroracks werden ausgeliefert

Es ist soweit, gerade erreichte uns durch GRoppioni Paolo aus Rom die Nachricht, dass die ersten GRP Euroracks ausgeliefert werden.

O-Ton von Paolo:

„Hello Folks! Big wheel is spinning… EuroRack Modules from GRP Synthesizer are on the road, ready to make some seriously loud music.“

Wer die hohe Qualität und den wirklich einzigartigen Sound von GRP kennt, der auch in allen Tests durchgängig überzeugt hat, der weiß, dass hier ein ganz starker Wettbewerber auf dem Markt erscheint und mit Sicherheit auf Augenhöhe mit Anbietern wie Cwejman gesehen werden darf.

Ob GRP all diese Vorschusslorbeeren verdient, sehen wir spätestens im hoffentlich bald folgenden Test. Die Bestellung für ein Test-Setup ist jedenfalls bereits aufgegeben worden.

Die GRP Eurorack-Module im Einzelnen:

Der italienische Analogspezialist GRP seine großen Synthesizer quasi auseinander gepflückt und bietet nun eine Sortiment von Modulen im Eurorackformat an.

12 verschiedene Module gab es am GRP-Stand zu sehen. Sie sind mit Einbaubreiten von 4, 6 und 10 TE alle sehr kompakt gehalten, nur zwei Module sind mit 16 TE etwas breiter ausgefallen. Die Frontplatten sind sehr aufgeräumt, GRP ordnet hier ähnlich wie Cwejman die Buchsen konsequent unten an, damit der Platz um die Regler frei von Patchkabeln bleibt.

12 dB SVF

Dieses State-Variable Mudlimodefilter bietet die vier üblichen Modi, die an Einzelausgängen abgegriffen werden können. Die Modes lassen sich auch über einen Select-Eingang umschalten. Zusätzlich ist ein regelbarer Distortion vorhanden. Preis: 280 Euro + VAT

24 dB Low Pass

Die typische Ladder-Schaltung, hier mit vier Flankensteilheiten: 6, 12, 18 und 24 dB, die ebenfalls über eigene Outs verfügen und sich via Select-Eingang umschalten lassen. Die Resonanz ist CV-steuerbar und auch hier ist ein regelbarer Distortion dabei. Preis: 320 Euro + VAT

Fixed Filter Bank

Mit 12 Bandpässen sowie einem Hoch- und einem Tiefpass ist die Filterbank nur an das Moog-Vorbild angelehnt, die Schaltung ist jedoch grundlegend anders. Preis: 260 Euro + VAT

VCO

Der Oszillator entspricht denen der GRP A-Synthesizer. Sein Bereich ist sechs schaltbaren Oktaven weit gefasst. Ein FM-Eingang lässt sich zwischen linear und exponentiell umschalten. Preis: 260 Euro + VAT

Stereo Out Module

Dieses Modul ist recht hübsch geraten, da es zwei beleuchtete Pegelmeter besitzt. Hier können vier Signale auf einen Stereoausgang verteilt werden. Preis: 320 Euro + VAT

VCA

Ein einfacher Endverstärker, der wahlweise mit linearer oder exponentieller Kennlinie arbeitet und über zwei CV-Eingänge gesteuert werden kann. Preis: 130 Euro + VAT

S&H – Noise

Eine sinnvolle Kombination aus Rauschgenerator, Clock und Sample&Hold. Die Funktionen können auch einzeln genutzt werden. Preis: 150 Euro + VAT

Mixer

Es gibt drei Kanäle, über die man Audio- oder CV-Signale mischen kann. Es gibt einen normalen und einen invertierten Ausgang. Preis: 120 Euro + VAT

ADSR

Eine vierstufige Hüllkurve, die in drei Bereichen umgeschaltet werden kann. Es gibt einen normalen und einen invertierten Ausgang. Preis: 120 Euro + VAT

Dual LFO

Zwei separate LOFs mit umschaltbaren Bereichen. Die vier Wellenformen lassen sich jeweils zwischen zwei überblenden und liegen an Einzelausgängen an. Preis: 140 Euro + VAT

Envelope Follower

Das Modul generiert CV- und Gate-Signale aus Audioquellen, der Pegel ist zwischen Line und Mic umschaltbar. Preis: 120 Euro + VAT

Multiple

Zwei 4-fach und ein 6-fach Verteiler auf nur vier TE Breite. Preis: 50 Euro + VAT

Der Inhaber und Mastermind von GRP, Paolo Groppioni ist höchst persönlich auf der Superbooth 17 und stellt seine gesamte aktuelle Produktpalette vor.

Weitere Einzelheiten folgen.