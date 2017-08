TOP NEWS: GuitCon 2017 in Marktneukirchen

Der September scheint wohl der wichtigste Monat des Jahres für uns Saitenzupfer zu werden! Kaum ist die NEWS für die anstehende Guitar Summit in Mannheim online, trudelt bei uns in der Redaktion schon wieder die Ankündigung für ein sehr interessantes Event ein. Vom 25. bis 29. September 2017 findet in Markneukirchen die GuitCon 2017 statt. Die GuitCon 2017 ist die erste Veranstaltung ihrer Art. Es treffen sich dort ungefähr 20 YouTuber aus der ganzen Welt mit insgesamt mehr als 3 Mio. Abonnenten auf ihren Kanälen, in denen es ausschließlich um Gitarren und Zubehör geht. Dieses Event ist eine einmalige Gelegenheit für sie, sich kennenzulernen, ihre Kanäle gegenseitig zu unterstützen und eine Menge an Videoinhalten in solch kurzer Zeit zu produzieren.

Framus & Warwick veranstalten die GuitCon an ihrem Stammsitz in Markneukirchen. Sie beruht auf einer Idee des kreativen Beraters und YouTubers Henning Pauly von EytschPi42, der auch gleich ein Ankündigungsvideo produziert hat.

Das Organisationsteam hat eine Menge Erfahrung durch das weltbekannte Warwick Bass Camp. Die GuitCon 2017 wird keine Messe sein, sondern ein Zusammenkommen in lockerem Rahmen.

Drei Räume werden mit einem „Live Switching System“ ausgerüstet sein. Das bedeutet, dass wie in einem TV-Studio die Videos in Echtzeit editiert werden und fertig sind, sobald die Aufnahmen beendet sind. Auf diese Weise können sie direkt hochgeladen werden. Mit drei vollausgestatteten Multi-Kamera-Räumen (einer mit 6 Kameras in 4k) sind die Teams in der Lage, eine Menge Content in kurzer Zeit für alle beteiligten Kanäle zu produzieren. Zusätzlich zu diesen Räumen wird jeder YouTuber auf dem Gelände eigenes Material filmen. Konzeptionelle Videos, Vergleiche, Lehrvideos etc. Alles ist möglich!

Für die Abende in der Framus & Warwick Music Hall, einer komplett ausgestatteten Konzerthalle, werden Livestreams geplant. Spezielle Themen werden von Experten auf der Bühne besprochen. Pickups, Tonhölzer, Designs sind nur ein paar der schier endlosen Möglichkeiten für die Podiumsdiskussionen.

Bereits bestätigte Youtube-Kanäle: