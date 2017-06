TOP NEWS: Hagstrom Fantomen E-Gitarren

Hagstrom und „Ghost“ kooperieren bei neuer Fantomen E-Gitarre

In enger Zusammenarbeit haben das Designteam von Hagstrom und die schwedische Band Ghost die Fantomen (schwedisch für „Phantom“) entwickelt. Diese Gitarre kombiniert Hagstroms Spielkultur mit einer technischen Raffinesse, die alle Soundvorstellungen der beinharten Gangart bedient. Den Ausgangspunkt bilden ein asymmetrisch geformter Korpus aus massivem Mahagoni und ein Mahagonihals, der mit unserem typischen Zapfensystem (Mortise&Tenon) mit dem Korpus verbunden ist. Wie viele Hagstrom Gitarren enthält die Fantomen den H-Expander Halsstab und ist mit einem Resinator-Griffbrett ausgestattet, was den Hals nicht nur stabilisiert, sondern auch entscheidend zum Klang der Gitarre beiträgt.

Mit einem nur 3,5 cm breiten Korpus schmiegt sich die Hagstrom Fantomen ausgewogen an den Körper, liegt perfekt in der Hand und ist gleichzeitig erstaunlich leicht. Die 25,5” Mensur (648mm) sorgt für ein bissigeres Attack und mehr Sustain im Vergleich zu Gitarren mit der klassischen 24,75” Mensur. Das Design der Halsverbindung ermöglicht einen unkomplizierten Zugriff auf alle 22 Bünde und möchte selbst anspruchsvolle Virtuosen begeistern.

Hagstroms Ziel war, die Fantomen mit einer Elektronik auszustatten, die ein möglichst breites Soundspektrum – von „klassischen“ Vintage- bis hin zu brüllenden Metalsounds– abdeckt. Für den amtlichen Sound und die Flexibilität sorgen Pickups vom schwedischen Tonabnehmerpapst Johan Lundgren, der bereits Pickups für Martin Hagström (keine Verwandtschaft) von Meschuggah entwickelt hat. Lundgren empfahl zwei unterschiedliche Humbucker: No. 2 am Hals und No. 5 am Steg. Hiermit verfügen Gitarristen über eine enorme expressive Bandbreite, die von samtenen, warmen Sounds bis zu einer bitterbösen Attack und einer Dynamik reicht, bei der sich auch hartgesottene Headbanger ehrfurchtsvoll verneigen. Auf den individuellen Coilsplit mit der Push-Pull-Funktion der Klangregler braucht man ebenso wenig zu verzichten und holt damit noch mehr Sounds aus der Gitarre heraus. Der Sound-Wortschatz dieser Gitarre ist ganz einfach erstaunlich.

Original Zitat:

„The first electric guitar I learned to play on was my father’s Hagström Swede that he had in his house for as long as I can remember. I had been looking at it for years, but my hands where too small to grip around the fretboard and my father said I needed to grow my hands a bit before learning how to play. When I was about 7 years old, he taught me „TUTTI FRUTTI“ and „BREV FRÅN KOLONIEN“ and then I would have to figure out the rest. And I did.“ ­— A Ghoul Writer (Lead Guitarist and Songwriter in Ghost)

Die Fantomen Gitarren zieren bereits seit März dieses Jahres die großen Bühnen der Welt und sind aktuell auf großer „Ghost“ US Tour im Vorprogramm der NWOBHM Legende Iron Maiden.

Erhältlich in drei Finishes (Black Gloss/White Gloss/Tobacco Sunburst), wird die Hagstrom Fantomen noch im Juli bei den Fachhändlern verfügbar sein. Die UVP für alle Farbvarianten liegt bei 849,- Euro. Ein passendes Rechteck Case kostet 149,- Euro, ein Gigbag 89,- Euro.