Top News: Hear360 8ball, 360 Grad Recording

Das Thema Virtual Reality ist ein Bereich, der in den letzten Monaten und Jahren enorm an Bedeutung gewonnen hat – und mit Sicherheit auch weiter wachsen wird. Doch wie schaut es in diesem Bereich hinsichtlich der Beschallung bzw. der passenden Audioaufnahmen für das 360-Grad-Format aus? Der Hersteller Hear360 nimmt sich diesem Thema an und hat sein erstes omni-binaurales Mikrofon auf den Markt gebracht, das Hear360 8ball.

Mit dem Hear360 8ball bietet der Hersteller die Möglichkeit, bis zu acht Spuren gleichzeitig aufzuzeichnen. Hierfür verfügt das runde Gehäuse des 8ball an seinen vier Außenseiten über jeweils ein Stereopaar Mikrofonkapseln (links/rechts). Diese sollen die Hörpositionen des menschlichen Gehörs imitieren und die Signale entsprechend aufzeichnen. Über ein achtkanaliges Breakout-Kabel im XLR-Format werden die Signale einzeln ausgeführt und lassen sich so wahlweise mit der DAW oder einem Mehrspurrecorder aufzeichnen. Über ein zugehöriges VST- bzw. AAX-Plug-in kann die Mehrspuraufnahme später entschlüsselt und bearbeitet werden.

Laut Hersteller bieten die Mikrofone einen Frequenzgang von 20 Hz bis 20 kHz, der maximale Schalldruck liegt bei 130 dB. Zum Betrieb wird lediglich +48V Phantomspeisung benötigt, die Mikrofon-Kugel lässt sich auf herkömmlichen Mikrofonständern montieren.

Ganz günstig ist die Sache nicht, 2.500,- US-Dollar möchte der Hersteller für den Hear360 8ball haben. Die ersten Produkte sollen noch in diesem Monat ausgeliefert werden. Hier ein Videoeindruck des 8ball von der NAB: