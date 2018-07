Top News: Hungry Robot Modular Boxes

Module als Desktop-Pedale

Hungry Robot Modular Boxes ist eine Serie von Synth-Modulen, die nicht in einem System geschraubt werden, sondern auf dem Tisch nach Lust und Laune aufgestellt werden können.

Hungry Robot war bislang als Hersteller von Gitarrenpedalen in Erscheinung getreten. Den Pedalboxen bleibt man treu, doch die neue Serie der Modular Boxes richtet sich an Synth-Freaks.

Die Serie umfasst derzeit 13 verschiedene Module in Stompbox-Größe. Wie bei einem herkömmlichen Modularsystem hat man hier die separaten Einheiten einer analogen Tonerzeugung, die über Patchkabel verbunden werden müssen. Dabei hat man die Freiheit, sein Setup nach den eigenen Ansprüchen zusammenzustellen und mit anderem Analogequipment zu verbinden. In einiger Zeit sind ja genügen Synthesizer mit einem Patchfeld auf dem Markt (zu Beispiel Doepfer Dark Energy, Make Noise 0-Coast, Dreadbox Erebus, Moog Mother 32 etc.), so dass man hier keine Schwierigkeiten hat, den passenden Spielpartner zu finden.

Die derzeit erhältlichen Module sind:

VCO – ein Oszillator mit Sägezahn, Dreieck und Rechteck, die jeweils einen eigenen Ausgang besitzen, es gibt PWM und eine invertierbare FM. Preis: 150,- $

Looping ADSR – eine CV-steuerbare Hüllkurve mit Loop-Funktion, die zwischen linear und exponentiell umgeschaltet werden kann. Preis: 150,- $

Clockable LFO – ein CV-steuerbarer LFO mit Ein- und Ausgang für einen Clock, sowie Waveform-Symmetry. Preis: 150,- $

Sample & Hold – Clock und Noise können intern oder von extern genutzt werden. Preis: 125,- $

CV Keys – eine Minikeyboard mit 13 Tasten, Oktavumschalter und Hold-Funktion. Preis: 150,- $

VCF – eine klassisches 24 dB Tiefpassfilter, auf Basis eines SSM2040 Clone-Chip. Preis: 150,- $

Dual VCA – zweikanaliger VCA. Preis: 100,- $

CV Sequencer – eine einfacher 8-Step Sequenzer mit Clock-Eingang und manuellen Resets und Pause-Tasten. Preis: 100,- $

Mixer – ein 4-in-1 Mischer. Preis: 75,- $

Output Module – wandelt zwei 3,5mm-Anschlüsse auf 6,3 mm, regelbar. Preis: 100,- $

Multiple – gepufferter Signalverteilung 4x 1-auf-3. Preis: 75,- $

Slew – dualer Slew Limiter. Preis: 75,- $

Attenuverter – dualer Abschwächer/Inverter. Preis: 75,- $

Die Preise liegen auf gleicher Höhe von Einsteigermodulen, nur dass man bei den Hungry Robot Modular Boxes kein Case benötigt, dafür aber entsprechend viele Netzteile. Der Versand erfolgt aus den USA für 20,- $ weltweit. Weitere Modular Boxes sind in Vorbereitung.