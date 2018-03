TOP NEWS: Ibanez Iceman PS60 Paul Stanley, E-Gitarre

Wer sich bisher aufgrund des hohen Preises vom Kauf einer Ibanez Paul Stanley Signature abschrecken ließ, der erhält jetzt die Chance auf eine preisgünstige Variante der Gitarre des Kiss-Gitarristen. Ibanez ergänzt seine PS-Serie anlässlich des vierzigsten Geburtstages der Iceman, die als Basis für Stanleys Signaturemodell dient. Ab Juni werden zwei Einsteigermodelle im Handel verfügbar sein, die auf den Namen PS60-BK und PS60-SSL hören und für einen sehr günstigen Preis von 319,- Euro (UVP) angeboten werden. Für Glanz und Glamour sorgt die glitzernde Decke der PS60-SSL oder das der originalen PS10 nachempfundene Schwarz der PS60-BK. Weitern Glitzer gibt es in Form eines verspiegelten Pickguards und der verspiegelten Abdeckung des Truss Rod, in dem auch die Signatur von Paul Stanley verewigt wurde.

Die Ibanez Iceman PS60 Paul Stanley besitzt einen Korpus aus Pappel sowie einen Ahornhals mit einem Griffbrett aus neuseeländischer Kiefer, in das Blockinlays eingesetzt wurden. Bestückt werden die Gitarren mit Ibanez Infinity-Pickups, die Hardware besteht aus Mechaniken aus eigener Produktion und dem Full Tune III System als Brücke/Tailpiece zur Aufnahme der Saiten.

Somit ist die Ibanez Iceman-Serie mit der Ibanez Iceman PS60 Paul Stanley nun auch im Bereich der Einsteigerinstrumente angekommen. Und das zu einem erstaunlich günstigen Preis, bei dem selbst der nicht ganz so musikaffine Kiss-Fan überlegen könnte, sich so ein Teil zu Hause an die Wand zu hängen! Im Handel angekommen dürfte der Preis vermutlich die 300-Euro-Marke unterschreiten – und dann gibt es keine Entschuldigung mehr!