Top News: IK Multimedia AmpliTube Leslie, T-Racks Leslie, Effekt Plug-ins

Auf der NAMM SHOW hatte IK Multimedia seine beiden neuen Emulationen vorgestellt, jetzt sind AmpliTube Leslie und T-Racks Leslie auch erhältlich. In Zusammenarbeit mit Hammond USA und der Suzuki Corporation in Japan sind diese beiden neuen Plug-ins entstanden, ab sofort können sie über die IK Multimedia Website erworben werden.

In der Ausstattung unterscheiden sich die beiden Plug-ins nicht, der unterschiedliche Name rührt nur daher, in welchem Host Programm man die IK Multimedia Leslies einsetzen möchte. So bieten beide Versionen jeweils 5 Amps und 6 Rotary Cabinets, genau genommen Emulationen von Leslie 147, 122 (vintage), 122A (modern), 3300w und G-37/Studio 12.

Mit Hilfe der hauseigenen Dynamic Interaction und der Volumetric Response Modeling Technologie sollen die Leslie eine perfekte Nachbildung der legendären Leslie Amps und Cabinets bieten. Hierfür lassen sich auch alle unterschiedlichen Nachbildungen frei miteinander kombinieren.

Die Mikrofonpositionen, die maßgeblichen Einfluss auf den Sound eines Leslies haben, können beim IK Multimedia AmpliTube Leslie und T-Racks Leslie frei positioniert werden, darunter auch die Klassiker der 90-Grad oder 180-Grad-Positionierung. Die Einzelsignale von Horn und Drum können in der Lautstärke angepasst werden. Ein parametrischer Equalizer erlaubt weitere Soundeinstellungen.

IK Multimedia bietet für die AmpliTube Leslie Version ein „try before you buy“ Angebot. Einfach im AmpliTube Custom Shop die voll funktionsfähige Demo Version herunterladen. Vorab könnt ihr euch hier ein Bild von den klanglichen Möglichkeiten der Leslies machen:

IK Multimedia AmpliTube Leslie und T-Racks Leslie sind für jeweils 118,99 Euro über den Webshop des Herstellers erhältlich. Wer beide Versionen im Paket kauft, wird mit 178,49 Euro zur Kasse gebeten. Diese Einführungspreise gelten bis zum 02.04.2018. Danach steigt der Preis auf 129,99 Euro für die Einzelversion, die Kombi soll dann 179,99 Euro kosten. Auch einzeln sind die Leslie Modelle erhältlich.