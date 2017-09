Top News: IK Multimedia T-RackS 5, Mix- und Mastering Plug-ins

Bereits seit 1999 existiert die Mastering Software T-RackS aus dem Hause IK Multimedia. Jetzt geht das Bundle aus Mix- und Mastering Plug-ins in Form des IK Multimedia T-RackS 5 in die fünfte Runde. Hier die wichtigsten Informationen zum Inhalt des Pakets:

Zunächst einmal stattet der Hersteller sein IK Multimedia T-RackS 5 Bundle mit vier komplett neuen Modulen aus, was die Anzahl der Plug-in-Module auf 38 ansteigen lässt. Die neuen vier sind:

Master Match: Ein Plug-in, dass anhand von drei vorzugebenden Referenz-Tracks den Stil des Mixes auf den eigenen Song überträgt

Dyna-Mu: Vari-Mu Kompressor

EQual: Digitaler 10-Band Equalizer mit Presets für klassische „britische“ und „amerikanische“ EQs

ONE: Mastering Prozessor, eine All-in-one Lösung

Darüber hinaus wurde das Interface von IK Multimedia T-RacksS 5 neu designt, das Fenster ist frei skalierbar bis hinzu zur Einvernehmung des gesamten Bildschirms. Neue bzw. erweiterte Metering Tools, die alle Referenzstandards wie Peak, RMS und Dynamic unterstützten, sind ebenso mit an Bord.

In IK Multimedia T-RackS 5 lassen sich ab sofort sogar komplette Sequenzen an Plug-ins erstellen um so beispielsweise komplette Alben zu bearbeiten und fertigzustellen, inklusive Track Metadaten, Pausen, Fades, Track IDs, ISRC Codes etc.

IK Multimedia T-RackS 5 ist ab Oktober erhältlich, die Preise starten bei 179,- Euro für die Basisausstattung T-RackS 5, das Komplettpaket Deluxe kostet 357,- Euro. Aktuell bietet IK Multimedia das Bundle allerdings zum Einführungspreis ab 99,99 Euro (Basisausstattung) an.