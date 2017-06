Top News: Image Line FL Studio 12.5, Digital Audio Workstation

Rund fünf Jahre ist es her, dass sich unser Autor Matthias Steinwachs mit der DAW FL Studio 10 auseinandergesetzt hat. Viele Kommentare kamen damals zusammen, denn die DAW hat viele eingefleischte Fans, die ganz bewusst nicht mit den klassischen Programmen Logic, Cubase etc. arbeiten wollen. Das Interessanteste damals wie heute: Beim Kauf von FL Studio verspricht der Hersteller Image Line seinen User eine lebenslange Lizenz inklusive aller zukünftigen Updates. Jetzt hat Image Line FL Studio 12.5 in die öffentliche Beta-Phase geschickt.

Die Beta-Version von Image Line FL Studio 12.5 bietet u.a. die folgenden neuen Funktionen und Updates:

Picker Panel: ein Browser/Manager, der alle Pattern, Audio und Automation Clips eines Projekts auflistet. Dieser bietet u.a. die Funktionen „Clips to Audio Clips“, „Render as Audio Clips“ etc.

Virtual MIDI Controllers: frei gestaltbare und konfigurierbare Keyboard und Drumpads

Automation Clips: rechter Mausklick zur direkten Werteeingabe

FPC und Harmor: neues User-Interface

Patcher: überarbeitetes Effekt-Rack

Hinzu kommen weitere kleinere Verbesserungen für Edison, Channel Sampling Robot, DirectWave oder Transistor Bass. Ebenso wurde die Piano Roll und die Playlist überarbeitet.

Imagine Line FL Studio 12.5 ist zunächst für Windows-User erhältlich. Aber die Mac-User gehen nicht leer aus, sie können die neuen Funktionen in der 0.9R Alpha-Version testen.

Das Wichtigste zum Schluss: Jeder registrierter User von FL Studio kann an der Beta-Phase 12.5 teilnehmen. Die neueste Version lässt sich über die Herstellerseite herunterladen, diese ist allerdings nur bis zum 28.06.17 lauffähig. Danach muss man wieder zurück zur letzten Vollversion.

P.S.: Wer bisher noch nichts von FL Studio gehört hat, kann sich hier einen ersten Eindruck verschaffen: