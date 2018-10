Top News: iZotope Nectar 3, Gesangsbearbeitungs-Software

Automatische Gesangsbearbeitungen samt Melodyne

Kürzlich hat uns iZotope mit dem Update zu Audiobearbeitungs-Software RX7 überrascht, auf der AES 2018 hat der Hersteller nun eine neue Version von Nectar angekündigt. Mit iZotope Nectar 3 lassen sich Gesangsaufnahmen mit wenigen Klicks aufwerten und bearbeiten. Version 3 der Software bringt nun weitere Features, die die Arbeit mit und rund um Vocals vereinfachen.

Wie auch viele andere Programme von iZotope ist Nectar 3 mit unterschiedlichsten Modulen ausgestattet, die je nach Anforderung frei kombiniert werden können. Für die neue Version wurden alle Module überarbeitet und neu designt. Sechs Module sind mit Equalizer, Kompressor, Harmony, Dimension, De-Esser und Pitch/Auto-Level an Bord. Das GUI ist in der Größe anpassbar, neue Metering Funktionen und Ausführungen sind mit an Bord. Laut iZotope soll die grafische Darstellung alle Kunden überzeugen, da sind wir gespannt.

Das Thema KI (Künstliche Intelligenz) setzt sich auch in unserem Recording-Bereich langsam durch. In iZotope Nectar 3 gibt es dahingehend den „Vocal Assistant“, der dem Nutzer dabei behilflich ist die richtigen Einstellungen zu finden und sich mit Zunahme der Nutzungsdauer in eure Vorgehensweise und Lieblingseinstellungen rein findet und entsprechend dazu lernt.

Die Unmask-Funktion interagiert auf Wunsch mit anderen installierten iZotope Plugins wie Neutron 2 oder Relay und setzt eure Gesangsaufnahmen genau passend in euren Mix ein.

Eine weitere Überraschung und absolut der richtige Schritt ist die Einbindung von Celemony Melodyne 4 in Nectar 3. Melodyne ist ja mittlerweile überall Standard und zu Nectar 3 passt es wie die Faust aufs Auge. Ausgeliefert wird iZotope Nectar 3 mit RX Breath Control, einem Tool das auf intelligente Weise Atemgeräusche in Sprach- und Gesangsaufnahmen erkennt und diese unterdrücken kann.

Wann genau Nectar 3 auf den Markt kommt, hat iZotope noch nicht bekannt gegeben. In der Regel dauert es bei iZotope aber nicht all zu lange, das war bei der Software RX7 ebenfalls so. Wer jetzt auf den Nectar Zug mit aufspringt und die zweite Version der Software kauft, bekommt in einigen Wochen dann ein kostenloses Update auf Version 3.