Top News: kNoB technology Muscarin, semi-modularer Synthesizer

Noises & Drones per Cross-Modulation

kNoB technology Muscarin ist ein semi-modularer Synthesizer, der mittels Cross-Modulation komplexe Drones und verrückte Noise-Sounds generieren soll.

Fließbandproduktion bei den großen Firmen, Funding-Kampagnen für Einzelkämpfer. So scheint die Synthesizer-Branche dieser Tage zu funktionieren. Der russische Entwickler kNoB technology hat über Indiegogo sich eine erstaunlich bescheidene Zielsumme gesetzt, um eine erste Kleinserie des Muscarin realisieren zu können.

Der analoge, semi-modulare Synthesizer besitzt zunächst eine recht einfache Struktur, bei der nur die vier VCOs mit jeweils eigenem VCA auffällig sind. 12 dB Hoch/Tiefpass-Filter, LFO, AR-Hüllkurve und Main-VCA sind dann eher das Standardprogramm.

Die vier „square-wave-based“ VCOs können über einen einzigen Regler cross-moduliert werden, woraus dann geräusch- bis krankhafte Töne resultieren. Muscarin versteht sich dementsprechend auch als Synthesizer für experimentelle Klänge wie Drones und Noises. Wenngleich bei entsprechender Stimmung der vier Oszillatoren sich natürlich auch Bässe, Leads, Percussion und andere „normale“ Synthssounds erzeugen lassen.

Muscarin besitzt ein kleines Patchfeld für CV- und Gate-Signale, über das zum Beispiel ein Analogsequenzer anschließbar ist oder Modularsysteme mit dem Synthesizer interagieren können. Die vier VCO/VCAs lassen sich über vier „Touchpads“ auch manuell auslösen. Ähnlich wie beim Lyra8 von Soma Laboratory, der sich ebenfalls für Noise und Experimente anbietet.

Muscarin ist im Eurorackformat un benötigt in einem Rahmen eine Breite von 48 TE. Das Gerät wird aber auch als Desktop-Variante mit eigenem Gehäuse angeboten werden.

kNoB technology gibt die Verfügbarkeit mit Dezember 2018 an. Während der Funding-Kampagne kostet das Modul 320,- $ und die Stand-alone-Version 350,- $. Die Kampagne läuft noch 10 Tage, das Ziel ist fast erreicht. Wir drücken die Daumen und hoffen, dass es mit Muscarin auch danach weitergeht.

Spezifikationen:

– Muscarin core – 4x VCO based on square wave, cross-modulation control „Bias“, control by CV full range linear or 1v \ oct (4-octave range; 32-500 + Hz)

– LFO is a low-frequency oscillator, has two waveforms square and triangular.

– EG AR envelope generator. Can both receive an external gate signal, synchronize with the LFO, and automatically generate an envelope.

– VCF filter \ saturator 12db\oct has two modes of cutting high or low frequencies.

– VCA \ Gate-5x, voltage controlled amplifiers. They stand one on each generator before the filter and one on the common output. In their heart are the vactrols. That is very much reflected in the sound. Management of both internal and external sources of CV.