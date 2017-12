Top News: Korg Collection, Software-Synthesizer

ja, wenn man jetzt durchblicken würde mit den Update und Migration-Kram

ok, Korg User Net wird abgelöst = soweit klar

auf der Korg-Hauptseite steht, daß das Upgrade für bestehende KLC-User „free of charge“ ist, wenn man dann auf Korg-User-Net geht, steht da „KORG Legacy Collection – Special Bundle users will be able to add ARP ODYSSEY and upgrade to the „KORG Collection – Special Bundle“ by using the upgrade coupon (at a special price of US $49.99)“

also nix mehr von „free-of-charge“ :(

weiß jmd mehr?…