Top News: Korg EK-50, Entertainer Keyboard

Günstiger Einsteiger mit großen Funktionen

Mehr als fünf Jahrzehnte entwickelt Korg nun elektronische Instrumente für Musiker und Produzenten weltweit. Nun erweitert der japanische Hersteller seinen Produktkatalog nach unten und präsentiert erstmals ein Entertainer Keyboard für den Einsteigermarkt: Das Korg EK-50

Die Bedienung und der Funktionsumfang des Korg EK-50 sind bewusst einfach gehalten, die Klang- und Hardwarequalität soll sich aber an den Vorbildern aus dem mittleren und oberen Preissegment orientieren. Immerhin hat das EK-50 über 700 Sounds und 280 Styles an Bord, das klingt so gar nicht Einsteiger-like.

Dazu bietet das Korg EK-50 einen flexiblen Songplayer, der die Formate MP3, MIDI und WAV unterstützt. Ein internes Soundsystem mit 2x 10 Watt Leistung soll für einen warmen und angenehmen Sound sorgen.

Die wichtigsten Punkte zum neuen Korg EK-50 findet ihr in der folgenden Übersicht:

– Einfache Bedienung durch beleuchtete Taster

– Sehr hochwertige Tastatur mit 61 Tasten (Vierteltonskala einstellbar)

– Über 700 Klangfarben, über 160 Keyboard-Sets/STS

– 64-stimmig polyphon

– 280 Styles und zusätzlich 64 Music-Styles (je 4 Variationen)

– Flexibler Songplayer (MP3-, MIDI- und WAV-Format)

– Grandpiano Taster, um direkt den Flügelklang zu aktivieren

– Warmer, angenehmer Sound dank dem starken Lautsprechersystem (2 X 10 Watt)

– Programmierbare Set-Liste (4 x 10 Bänke) zum Abspeichern eigener Einstellungen

– Song-Recorder zum Aufnehmen der eigenen Darbietung

– Riesiges, kostenloses Pa-Software-Angebot

– Batteriebetrieb ist mit einer Dauer von bis zu 7 Stunden möglich

– Inklusive Netzteil

– Geringes Gewicht von nur 7,5 kg

Anschlüsse:

– USB-Anschluss für die Verbindung zum Computer

– USB-Anschluss für USB-Sticks

– Anschluss für Haltepedal (Sustain) oder Lautstärkepedal

– Separater Audio-Eingang beispielsweise zum Anschluss eines Mobiltelefons

– Separate Audio-Ausgänge zum Anschluss an ein externes Mischpult

– Kopfhöreranschluss

Ab Herbst/Winter 2018 soll das Korg EK-50 erhältlich sein, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 449,- Euro.