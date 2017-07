Top News: Korg Electribe 2 & Electribe 2 Sampler, OS-Update

Außerdem:



• Reduced the time required to load samples when the memory card contains an exported “e2sSample.all” file at startup.



• Reduced the time required to export all samples when using the DATA UTILITY “EXPORT ALL SAMPLE” function.



Ich habe 2.02 auf meinen Sampler aufgespielt, und All-Samples von der Karte werden nach dem Einschalten tatsächlich viel schneller geladen.