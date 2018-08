Top News: Korg Electribe Wave, iPad-App

Wavetables mit Grooves

Mit Korg Electribe Wave wächst die Electribe-Familie, allerdings nur auf der virtuellen Seite. Denn es ist leider kein neuer Hardware-Tribe, sondern (zumindest vorerst) nur eine App für iOS.

Korg Electribe Wave verbindet eine neue Wavetable Sound Engine mit einem so genannten „Quick Input“ Sequencer. Eine einfache Bedienung mit direktem Zugriff auf alle Parameter und ein Chord Pad sollen die App fit für Produktionen in den Bereichen EBM, Dance und Trap machen.

Die Sound Engine kombiniert einen Pool von Wavetables (die mit einer großen Anzahl an Presets ausgestattet ist) mit vielfältigen Filter- und Modulationsmöglichkeiten. Der Sequencer verfügt über 16 Parts, acht für Synths und acht für Drums.

Das Chord Pad ermöglicht Akkorde mit einem Finger zu spielen. Über die „Fetch“-Funktion werden Akkorde aus dem aktuellen Song extrahiert und dem Pad zugewiesen. Die Favoriten lassen sich separat abspeichern. Zusätzlich können mit einem Arpeggiator darüber immer neue Phrasen generiert werden.

Im Sequencer lassen sich neben den Noten auch alle Reglerbewegungen aufzeichnen, die seit den ersten Electribes her bekannte Motion Sequence. Im Electribe Wave gibt es diese Funktion sowohl für die Synth- als auch für die Drum-Parts.

Die Sequenzen lassen sich in einem Song-Mode arrangieren und zusammenfassen und anschließend als gesamter Audio-File oder als Einzelspuren exportieren.

Zur App gehört auch ein integriertes Kaoss Pad mit 29 Effekten. Auch diese Bewegungen lassen sich aufzeichnen und als modulierte Effekte in das Sounddesign mit einbeziehen.

Systemvoraussetzungen:

– iOS 10.3 oder höher

– Kompatible Geräte: iPad Pro, iPad (5. Generation), iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2

Korg Electribe Wave ist ab sofort über den App-Store erhältlich.