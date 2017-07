Top News: Korg Grandstage, Stagepiano

Auf der diesjährigen NAMM Show und der Musikmesse in Frankfurt hatte Korg bereits ein Modell des neuen Stagepianos Grandstage dabei, viele Informationen gab es dazu aber nicht. Jetzt hat Korg das Geheimnis gelüftet und alle Features des Korg Grandstage präsentiert – und das erscheint gar nicht mal uninteressant zu sein.

Das Korg Grandstage bietet fünf der nach eigenen Aussagen beliebtesten Konzertflügel (Berlin, German, Austrian, Japanese und Italian) sowie zwei Upright Pianos. Doch das ist nicht alles, denn das Stagepiano bietet sieben Klangerzeugungen, so dass das Stagepiano weitaus mehr als „nur Piano“ kann.

Sechs klassische E-Pianos, Orgel Sounds, Synthesizer Pad- und Leadsounds und viele weitere Sounds wie Streicher, Bläser etc. bietet das Korg Grandstage. Herzstück des Pianos sind allerdings die Piano Sounds, die über loopfreie Stereosamples und eine 12-stufige Dynamikumschaltung verfügen. Beim Umschalten von Sounds soll die „Smooth Sound Transition“ Funktion für fließende und natürliche Übergänge beim Umschalten von Sounds sorgen.

Insgesamt bietet das Korg Grandstage 500 Sounds und 64 Favorite Speicherplätze. Als Tastatur kommt eine RH3 Hammermechanik zum Einsatz, erhältlich ist es mit 73 und 88 Tasten.

Zum Lieferumfang des Korg Grandstage gehören ein Keyboardständer, Dämpferpedal sowie ein Notenpedal.

Hier die Fakten in der Übersicht:

Fünf der weltweit beliebtesten Konzertflügel (Berlin, German, Austrian, Japanese und Italian) plus 2 Upright Pianos in höchster Soundqualität vereint in einem einzigen Instrument

Sieben verschiedene Sound Engines: SGX-2, EP-1, CX-3, VOX, Compact, AL-1 und HD-1

Spezielles User Interface, das für Live-Performances optimiert wurde

Reverb und Delay mit Direktzugriff

Dynamik-Regler für knackige, expressive Klänge

64 Favoriten-Taster für Lieblingssounds

Smooth Sound Transition-Funktion für natürliche Sound-Übergänge

3-Band-Equalizer

Layers und Splits für innovative Soundkombinationen

Panel Lock Funktion verhindert versehentliche Bedienungsfehler beim Spielen

Gewichtete RH3-Tastatur (73 und 88 Tasten) mit Hammermechanik für subtilste Spielnuancen

Elegantes, individuelles Design

Hochwertiger Keyboardständer, Sustain-Pedal und Notenpult sind im Lieferumfang enthalten

Alles in allem klingt das sehr vielversprechend, gerade weil ein Großteil der Soundengines aus dem Kronos stammt. In wiefern hier evtl. etwas abgespeckt wurde, werden wir erst in einem Test herausfinden können. Soundbeispiele zum Korg Grandstage gibt es auf der Korg Website.

Erhältlich ist das Korg Grandstage ab August, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 2.579,- Euro (73 Tasten) bzw. 2.699,- Euro (88 Tasten).