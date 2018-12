Top News: KORG Minilogue xd, Hybrid Synthesizer

Der Minilogue wird erwachsen

Kurz vor Jahreswechsel erreicht uns wieder ein Leak von Korg. Dieses Mal ist es kein Volca sondern ein neuer Minilogue. Wie man auf dem Bild erkennen kann, trägt das Instrument den Namen Minilogue xd und wird wahrscheinlich eine Weiterentwicklung des Original Minilogue sein. Spannend hierbei ist, dass Korg den hybriden Weg, den man mit dem Prologue dieses Jahr eingeschlagen hat, weitergeht aber in klein.

Schaut man sich das Bild genauer an, so besitzt der Minilogue xd auf der linken Seite eine Multi Engine, die man bereits aus dem Prologue Synthesizer kennt. Diese wird wohl ab Werk mit einem Programm bestückt aber auch durch Third Party Entwicklungen erweiterbar sein. Sinevibes zeigte letzte Woche mit dem Turbo Oszillator für den Prologue, was mit dieser digitalen Engine möglich ist. Auch im Leak erkennt man den Mixer, der darauf hin deutet, dass der Minilogue xd mit drei Oszillatoren (2 analoge, 1 digitaler) ausgestattet sein wird.

Neben der neuen Multi Engine, kommt es wohl zu weiteren Änderungen: zentraler Sequenzer mit allen 16 Steps als Taster oder auch neuem Joystick ähnlichem Pitch/Modulations Rad. Nichts verändert hat sich an der Tastatur, da bleibt Korg den Mini-Keys wahrscheinlich treu. Zurzeit hält sich das japanische Unternehmen noch sehr bedeckt bezüglich NAMM 2019 News. Es gibt jedoch ein Eintrag auf Instagram, der eine größere Neuerung andeutet.

Nach meiner Meinung würde es Sinn machen, einen kleineren Synthesizer mit der digitalen Multi Engine auf den Markt zu bringen. Damit würde man nicht nur mehr Musiker erreichen, die bereits am Prologue Konzept interessiert sind, sondern auch mehr Entwickler überzeugen neue Programme zu entwickeln.

Um auf die Fragen (ist das Bild wahr oder falsch, welche Features hat der Minilogue xd oder was wird er kosten) eine korrekte Antwort zu bekommen, müssen wir bis zur NAMM im Januar 2019 warten. Dort wird Korg seine neuen Produkte für das kommende Jahr vorstellen.