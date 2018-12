Zwei neue Volca Synthesizer in Aussicht

In einem Monat und drei Tagen startet die NAMM Show 2019 in Anaheim und viele Firmen werden Neuigkeiten vorstellen. Wie man aber aus der Industrie hört, werden viele Synthesizer-Firmen die NAMM Show nächstes Jahr auslassen und konzentrieren sich stattdessen auf die SuperBooth 2019. Mal gespannt, wer was vorstellt. Eines ist aber sicher, die Gerüchteküche brodelt bereits.

Heute morgen tauchten in verschiedenen Synthesizer-Foren Bilder von zwei neuen Korg Volca Synthesizerb auf: Korg Volca Modular und Korg Volca Drum.

Der Korg Volca Modular

Beim Korg Volca Modular soll es sich um einen kleinen semi-modularen Synthesizer handeln, der etwas an einen Buchla erinnert. Wie man auf dem Bild erkennen kann, besitzt er einige Ideen aus dem West-Coast Synthese-Bereich inklusive Wavefolder Oszillator, doppeltem Low-Pass-Gate (Filter/VCA Kombination) sowie logischer Bausteine.

Auch erkennt man Buchsen für kleine Patchkabel (wie beim Bastl Instrument softPop/Kastle), wie auch ein einfaches Hallgerät (Space Out). Der klassische Volca Sequencer darf hier auch nicht fehlen.

Der Korg Volca Drum

Der Korg Volca Drum soll nach aktuellen Informationen (Bild) ein perkussiver Synthesizer sein, der auf eine komplexere digitale Syntheseform zugreift. Interessant ist hier das eingebaute Mini Display, wo man zwei Layer erkennen kann. Dieses würde tiefere Einblicke in die Engine ermöglichen. Auch hier würde Korg den klassischen Volca Sequencer verbauen.

Ob Korg diese beiden neuen Volcas Ende Januar 2019 auf der NAMM vorstellen wird, ist bisher nicht bekannt. So wissen wir zum heutigen Zeitpunkt nicht, ob diese Bilder echt oder gefälscht sind. Wenn sie echt sind, dann sind es sicherlich spannende, neue Volcas, die Korg uns vorstellen wird. Wenn sie es nicht sind, dann Glückwunsch an den Designer, sie sehen täuschend echt aus. Sogar viel besser als die vermeintlichen Volca Wave/VC-1 aus dem Jahr 2016.

Wir werden es spätestens im Januar auf der NAMM 2019 sicher wissen!

