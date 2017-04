Top News: Line 6 Helix Software Update 2.20

Für alle Benutzer der Helix Baureihe von Line 6 hat der Hersteller passend zum Osterfest ein paar neue Eier im Gepäck und die in Form eines Updates veröffentlicht. Mit dem Line 6 Helix Software Update 2.20 halten eine Reihe neuer HX-Ampmodelle in den Speicher der Geräte Einzug, dazu gibt es natürlich auch noch weitere neue Effekte und Impulse Responses für die Simulation der Lautsprecherboxen. Darunter befinden sich wiederum neue Emulationen der Boxen von Boogie, Matchless und Sunn. Die neuen Verstärkermodelle tragen die Namen Line 6 Badonk, Del Sol 300, Woody Blue, Busy One Ch 1 & 2 und Busy One Jump.

Eine nette Überraschung zu Ostern, vor allem für die Besitzer des gerade erst präsentierten Helix LT, der etwas abgespeckten und deutlich günstigeren Variante des Helix Floorboard.