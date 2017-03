TOP NEWS: Line 6 Spider V 240HC

Das Line 6 Spider V 240HC Gitarrentopteil ist das erste Gitarrentopteil der Welt, das mit einem Fullrange-Stereosystem ausgestattet ist. Die zwei integrierten 4″ Tieftöner sowie zwei Hochtöner sollen für einen Klang sorgen, der ausreichend für kleine Sessions oder Warm-ups vor dem Gig ist. Die ansonsten mit 240 Watt bärenstarke Endstufe des Amps wird dann zwar nur mit 50 Watt betrieben, das sollte dafür aber immer noch locker reichen.

Das Line 6 Spider V 240HC Topteil bietet aber noch weitere sehr interessante Features. Darunter ein Empfängermodul für das populäre Relay Funksystem von Line 6, einen Looper mit 60 Sekunden Aufnahmekapazität und zusätzlicher Drumbegleitung, USB-Schnittstelle mit passender Software für den Rechner, XLR-Ausgänge für Studio und Bühne und natürlich nicht zu vergessen: eine Unmenge an Ampsimulationen und Effekten. Mehr als 200, genauer gesagt. Neben der Sounderweiterung per Computer kann zu diesem Zweck auch die Spider V Remote Mobile App verwendet werden, denn auch ein Bluetoothmodul befindet sich an Bord.

Da die Endstufe nicht nur laut, sondern auch stereo ist, kann in Verbindung mit einer entsprechenden Box das System auch komplett in stereo gefahren werden. Line 6 bietet mit der Spider 412 Box das passende Boxenmodell zu einem recht günstigen Kurs an.

Die Facts zum neuen Line 6 Spider V 240HC

Ausgangleistung: 240W

Enthält zwei 4”-Tieftöner und zwei Hochtöner zum Üben und Jammen (50W)

Funkempfänger für Line 6 Relay-Sender

XLR-Direktausgänge für Bühne und Studio

Interner Looper mit 60 Sekunden Aufnahmezeit

Über 200 Verstärker, Effekte und Boxen

USB-Schnittstelle und kostenlose Software Cubase LE

Schlagzeug-Loops und eingebautes Metronom

In Kombination mit einer 4×12″ Stereo-Box entsteht ein Fullrange-Lautsprechersystem, das von zwei Endstufen getrieben wird.