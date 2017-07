Top News: Logic Pro X 10.3.2, Digital Audio Workstation

Im Laufe der letzten Nacht hat Apple ein neues Update für Logic Pro veröffentlicht, Version 10.3.2 steht nun zum Download bereit. Einige gute Erweiterungen hat Apple für Logic Pro X 10.3.2 zusammengestellt und wie bei Apple und kleineren Updates üblich, ist es kostenlos.

Als erstes spendiert Apple seinem hauseigenen Synthesizer Alchemy neue Funktionen. Einige neue Effekte sind an Bord, darunter Saw/Noise, Noise, Comb, EQ, Filter, Strum, Ripples sowie erweiterte Funktionen für Pulse/Saw. Zusätzlich verfügt Alchemy ab sofort über 12 neue Formant-Filter-Shapes sowie Tuning in der Noise-Sektion. Alchemys Modulatoren können ab sofort mit jeder MIDI-Note neu getriggert werden. Die Liste der neuen Alchemy Funktionen ist aber deutlich länger, hier findet ihr die kompletten von Logic Pro X 10.3.2.

Im Schlagzeug-Bereich bietet das 10.3.2 Update drei neue Drummer sowie passende Loops. Isabella, Quiny und Finn nennen sich die neuen Drummer und Apple packt natürlich auch gleich dazu passende MIDI-Loops dazu.

Über eine neue Funktion im Inspector-Bereich lassen sich Audio-Clips ab sofort „fine tunen“ und transponieren. Neue Funktionen wurden auch dem Arpeggiator Plug-in spendiert, jeder Step darf nun seine eigene Länge haben.

Last but not least hat Apple wohl an der Performance und der Stabilität geschraubt. Alles soll wieder ein Stück flüssiger und stabiler laufen. Alles in allem ein schönes kompaktes Update und da kostenlos erhältlich, werden und sollten die meisten Logic User nicht lange fackeln.