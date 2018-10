Top News: Mackie MC-150, MC-250, CR-Buds, Kopfhörer

Vier Kopfhörer zum günstigen Preis

Mackie stellt mit den Kopfhörer Mackie MC-150, MC-250 sowie den CR Buds Headphones zwei brandneue Produktserien vor: Die Studio-Kopfhörer der MC-Serie sowie die In-Ear-Ohrhörer mit dem Namen CR-Buds. Aufbauend auf dem Erfolg der renommierten MP Serie, versprechen die beiden neuen Serien ein qualitativ hochwertiges Monitoring bei vergleichsweise günstigem Preis.

Mackie MC-150 und Mackie MC-250

Die MC-Kopfhörerserie bietet die zwei Varianten MC-150 und MC-250, beide geschlossen und mit 50 mm großen Treibern für ein präzises und durchsichtiges Klangbild ausgestattet – sei es Studio-Monitoring, beim Mix oder einfach für den Musikgenuss unterwegs. Der Mackie MC-150 überzeugt mit einer Klangqualität, die man bei wesentlich teureren Exemplaren vermuten würde.

Er bietet sich überall dort an, wo das Budget eine wichtige Rolle spielt. Ist ein Höchstmaß an Klangtreue und Präzision gefordert, ist das Modell MC-250 die erste Wahl. Beide Kopfhörer bieten einen hohen Tragekomfort dank superweichen Ohrpolstern und Kopfbändern. Sie verfügen über abnehmbare Anschlusskabel und werden in einer Transport-Tasche geliefert.

Mackie CR Buds und Mackie CR Buds+

Auch die neuen In-Ear Kopfhörer von Mackie sind in zwei Varianten erhältlich. Die kostengünstigen CR-Buds verfügen über leistungsfähige, dynamische Single-Treiber und sind als konventionelle Ohrhörer ausgeführt. Darüber hinaus besitzen sie ein In-Line-Mikro und einen Play/Pause/Answer-Button.

Das Mackie CR-Bud+ Modell orientiert sich dagegen ganz an den Leistungsdaten eines professionellen In-Ear-Monitoring-Systems: Dynamische Dual-Treiber sorgen für eine äußerst lineare Klangwiedergabe, wählbare Ohrpass-Stücke (Weichschaum oder Silikon in verschiedenen Größen) sorgen für optimalen und individuellen Tragekomfort. In-Line-Control ermöglicht die Annahme von Gesprächen und die Lautstärkeregelung. Beide Modelle verfügen über sehr hochwertige Anschlusskabel. Um die beste Passform zu finden, gehören Ohrstöpsel in verschiedenen Größen zum Lieferumfang.

Die neue Mackie MC-Serie und CR-Buds werden ab November 2018 weltweit verfügbar sein, Preise reichen wir zeitnah nach.