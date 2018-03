TOP NEWS: Malekko Downer und Thicken, Effektgeräte

Passend zu ihrer neusten Reihe visionärer Effektpedale wie den Sneak Attack oder den Charlie Foxtrot veröffentlicht Malekko nun zwei weitere Kandidaten: Malekko Downer und Thicken. Letzterer wurde in Zusammenarbeit mit Colin Newman von Wire entwickelt.

Malekko Downer

Der Malekko Downer kombiniert die Möglichkeiten von Wavefolding oder -sättigung, Tonhöhenverschiebung bis zu einer Oktave und Hochpass- und Tiefpassfilter in einem kompakten Pedal mit nur sechs Reglern. Der Preamp treibt die Wellenfaltung oder Sättigung von subtil bis extrem an. Mit dem BLEND-Regler wird die Dry / Octave Balance von 100% Dry auf 100% Oktave eingestellt, mit den Hoch- und Tiefpassfiltern kann der Sound dann weiter bearbeitet werden. Ein Expressionpedal-Anschluss ermöglicht zudem die Steuerung fast aller Parameter des Downer.

Die Facts & Features zum Malekko Downer kurz und knapp

Octaver mit einer vollen Oktave Umfang

Wellenformbearbeitung und Sättigung des Signals

Hoch- und Tiefpassfilter

Zuweisbarer Expression-Anschluss für externe Steuerung von Effektsettings und Parametern

Malekko Thicken

Das Malekko Thicken besitzt zwei wählbare Multitap-Delymodi plus einen separaten Choruseffekt für insgesamt drei Grundsounds. Auch hier gibt es wie beim Downer einen Preamp, der das Signal massiv anfetten und so für völlig neue Echosounds sorgen soll. Der Regler „Spread“ bestimmt hier die Verzögerungszeiten der Delays, seine Wirkungsweise kann in zwei verschiedenen Modi gefahren werden. Das lässt sich beim Anschließen an die Stromversorgung auswählen.

Die Facts & Features zum Malekko Thicken kurz und knapp

Zwei Multitap-Delaymodes

separater Chorus mit Rate- und Depth-Reglern

regelbarer Preamp

Expressionanschluss für umfangreiche Fernsteuerung der Parameter

Die beiden Pedale Malekko Downer und Thicken kosten jeweils 189,- USD (UVP) und sind ab sofort erhältlich. Man darf gespannt sein, ob die klanglichen Ergebnisse ebenso überzeugen, wie sie es in unserem Test des Malekko Ekko 616 getan haben. Testen werden wir die beiden Neuvorstellungen aber ziemlich sicher.