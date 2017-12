Top News: MeeBlip Triode, Bass Synthesizer

Den Vorgänger Anode hatte ich mal anstelle meines Monotribe für zwei Tracks benutzt, schöner LoFi-Sound. Der Triode haut klanglich wohl in die selbe Kerbe. Ich hab auch mal mit dem Code rumgespielt bzw. rumzuspielen versucht, das ist dann eher was für Programmierer. Die Wavetables gefallen mir, damit kann man was anfangen, wenn man rohen Sound mag. Insgesamt echt interessante Kisten, die mehr können als der durchschnittliche Minisynth. Die Möglichkeit zur Steuerung sämtlicher Parameter (auch Resonanz) per MIDI-CC beim neuen Triode ist eine feine Sache, da wird sich mein TriggerFinger Pro freuen. Werde ich mal antesten.