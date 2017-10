TOP NEWS: Meris Polymoon, Effektgerät

Interessante Neuigkeiten gibt es vom US-Hersteller Meris zu berichten! Unvergessen ist das Mercury7 Hallpedal, das in unserem damaligen Review ein blendendes Ergebnis hinterließ. Doch das war „nur“ ein Hall – und nun folgt ein Echo aus gleichem Hause, das Meris Polymoon. Auch bei dem brandneuen Pedal geht der Klang wieder in Richtung Sounddesign, inspiriert von den Sounds der kaskadierten 19″-Effektmaschinen aus den Studioracks der 80er und 90er Jahre. Um genau zu sein, hatte Firmeninhaber und DSP-Designer Angelo Mazzocco den Sound der Aufnahmen von Zappa und Allan Holdsworth vor Augen bzw. in den Ohren, als er hier zu Werke ging.

Das Meris Polymoon erscheint im gleichen Gehäuse wie auch das Mercury7, nur wurde hier eine weiße anstelle einer blauen Lackierung gewählt. Die Anschlüsse und die Anzahl der Regler sind ebenfalls identisch, womit man davon ausgehen kann, dass auch das Polymoon einen ähnlich tiefen Zugriff auf die Parameter erlaubt. Dazu gehören auch Dinge, wie eine Anpassung des Eingangssignals speziell für Synthesizer oder eine mehr als umfangreiche MIDI-Implementierung.

Die Fakten zum Meris Polymoon kurz und knapp

Modulated Multi-Tap-Delay mit 1200 ms maximaler Verzögerungsdauer

umfangreiche Multi-LFO-Modulationskontrollen

sechs LFOs mit frei einstellbaren Wellenformen

regelbares Filter für die Echowiederholungen

integrierter und im Tempo anpassbarer Barberpole-Phaser

integrierter Multimode-Stereo-Flanger

rhythmische Unterteilung der Echos in Viertel- oder punktierten Achtelnoten möglich

digital kontrollierter, analoger Signalweg

Stereo Ein- und Ausgänge (Stereoeingang via TRS-Kabel)

Tap-Tempo-Funktion, allerdings nur mit zusätzlicher Hardware (TRS-Box via EXP-In-Buchse)

MIDI-Clock-Synchronisierung

True- oder Buffered Bypass-Modus

Maße: 115 x 107 x 67 mm

Gewicht: rund 400 Gramm

Der Preis dürfte sich ähnlich wie beim Mercury7 gestalten, also nicht ganz billig. Rund 370,- Euro werden vermutlich fällig. Wir werden uns in jedem Falle ein Testgerät ergattern, das ist versprochen!