Top News: Mesa Boogie Impulse Response Cab Packs

Boogie-Sound nun für Torpedo & Co

Der Amp-Hersteller Mesa/Boogie hat sich mit den Spezialisten der Lautsprecher-Emulation von Two Notes Audio Engineering zusammengetan, um zwei Sets mit Impulsantworten zu entwickeln, die auf Mesas Gitarrenboxen-Sortiment basieren.

Sieben Speaker-Typen sind in jedem Pack enthalten: 1×12″ Thiele Front Ported Compact, 1×12″ Recto Closed Back, 1×12″ Lone Star 23, 2×12″ Lone Star, 2×12″ Recto Horizontal, 4×12″ Recto Traditional Slant und 4×12″ Recto OS Standard Slant.

Zwei Pakete sind verfügbar: Die World Tour Edition bietet sechs dynamische IRs, die mit einem Band- und einem Kondensatormikrofon erstellt wurden. Die Studio Legend Edition bietet hingegen IRs, aufgenommen mit vier Ribbon- und vier Kondensatormikrofonen.

Die Mesa Boogie Impulse Response Cab Packs sind jetzt exklusiv für Two Notes Wall of Sound, Torpedo Live, C.A.B und Studio zu einem Preis von 48,59 pro Pack auf der Website von Two Notes bestellbar.