Top News: Misa Digital NSC-32, Hardware-Sequencer

Hallo Kosh,

ich habe mir den Sequencer auch angesehen und habe für mich noch einige offene Fragen notiert. Zum einen, wie ordne ich die Midi Geräte dem Sequencer zu? Ich sehe kein Display und auch nichts am Gerät was mir eine on the fly Zuordnung ermöglicht. Insofern benötige ich doch wieder eine Software, um das vorab zu erledigen? Wenn ich mir das Video ansehe, zittert sich der Performer relativ deutlich über die Aufzeichnung. Insofern ist intuitiv und blinde Bedienung relativ. Mich erinnert der Sequencer stellenweise an den Stepsequencer aus Fruity Loops, interessant aber nicht zu Ende gedacht. Für mich hat das minimalistische Konzept einige Schwächen, die bei anderen gridbasierenden Stepsequencern besser gelöst wurden. Insofern bin ich mal auf einen Test gespannt.