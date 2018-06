Top News: Mooer Black Truck und Tube Engine

Einmal Röhre und einmal digital

Mit dem Black Truck stellt der chinesische Hersteller Mooer eine Hard-Rock- und High-Gain-Version ihres Red Truck Pedals vor, mit erweiterten und teils neuen Features. Die Mooer Tube Engine hingegen ist eine Vollröhrenendstufe, entwickelt speziell für Preamps und Modeler.

Mooer Black Truck – Multieffektpedal

Der Mooer Black Truck kombiniert sechs individuelle Effektpedale (aus sieben Modultypen), darunter Reverb/Delay, EQ, Modulation, Distortion, Overdrive und Kompressor in einem aufeinander abgestimmten Multieffektpedal. Entwickelt wurde der Black Truck für den Einsatz „On the Road“. Auch ein Tuner der 3. Generation gehört zu den Ausstattungsdetails. Die komplette Schaltung wurde optimiert und ist resistent gegen Interferenzen. Obwohl vielseitig und nützlich als Werkzeug für viele Musikstile, wurde der Black Truck vor allem für Hard-Rock- und Heavy-Metal-Gitarristen entwickelt. In diesem Sinne bilden die Module Compressor, Overdrive und EQ eine Auswahl der gängigen analogen Pedale der Mooer Micro Series.

Speziell für den Mooer Black Truck wurde eine brandneue Amp-ähnliche, analoge Hi-Gain-Verzerrung (inkl. Noisegate und Fünfband Pre/Post-EQ) entwickelt, die ein großes Spektrum an klanglichen Möglichkeiten und einen breiten Gain-Bereich abdecken soll. Diese analogen Module werden durch eine mit optimierten Algorithmen ausgestattete Multimodulationseinheit und eine ebenfalls verfeinerte und bestens abgestimmte präzise digitale Ambience-Engine optimal ergänzt. Diese besteht aus einem digitalen Delay und einem Stereohall. Beide Digitalmodule sind über den dedizierten Tap-Tempo-Fußschalter steuerbar.

In Verbindung mit dem integrierten Loop-Switcher soll sich der Black Truck ganz einfach programmieren lassen, sodass mit einem Tritt auf einen der Fußschalter Presets inklusive aller nötigen Schaltfunktionen aufgerufen werden können. Der regelbare Kopfhörerausgang besitzt eine gesteigerte Dynamik, ein Case zum sicheren Transport gehört beim Mooer Black Truck zum Lieferumfang.

Der Endverbraucherpreis (EVP) für den Mooer Black Truck beträgt 249,90 inkl. Mwst.

Mooer Tube Engine – Röhrenendstufe

Die Mooer Tube Engine ist eine 20 Watt starke Röhrenendstufe. Die Class A/B Röhrenschaltung verwendet ein handselektiertes und aufeinander abgestimmtes EL84-Röhrenpärchen. In der Vorstufe kommt eine 12AX7- und in der Treiberstufe eine 12AT7-Röhre zum Einsatz. Die Tube Engine wurde speziell für die Verstärkung von Gitarrenvorstufen entwickelt. Die Tube Engine soll transparent klingen und den reinen Klang der Gitarre und der vorgeschalteten Vorstufe & Effekte durchscheinen lassen. Zudem soll die Mooer Tube Engine dem Klang Wärme und Farbe hinzufügen, mehr, als es Solid-State-Endstufen schaffen. Die Endstufe verfügt über einen Hi/Low-Gain-Eingang, Lautsprecherausgänge für 1x 8 Ohm, 1x 16 Ohm oder 2 x 16 Ohm sowie ein leichtes und stabiles Metallgehäuse und wird komplett mit Tragegriff und Rack-Befestigungslaschen geliefert.

Der Endverbraucherpreis (EVP) für die Mooer Tube Engine beträgt 345,90 inkl. Mwst.

Beide Mooer Neuheiten sind ab Mitte Juli lieferbar.