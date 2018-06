Top News: Moog bittet um Hilfe gegen die US-Zölle

Legt der Handelskrieg die US-Synthesizer-Hersteller lahm?

Man dachte, dass der Konflikt um US-Zölle und Gegenzölle auf Stahl, Aluminium und Erdnussbutter sich nur auf die Großindustrie auswirken würde. Doch jetzt drohen auch den amerikanischen Synthesizer-Herstellern wie Moog die immer weiter zunehmenden US-Importsteuern mit schweren Folgen.

Laut einem Newsletter von Moog droht ab dem 6. Juli eine Importsteuer (U.S. tariff) auf Platinen und Bauteile aus China. Obwohl Moog seine Endfertigung in den USA hat, würde die Verteuerung durch die Platinen und Bauteile die Kosten der Produktion derart ansteigen lassen, dass man gezwungen wäre, Arbeiter zu entlassen oder im schlimmsten Fall („worst case scenario“) Teile oder gar die gesamte Produktion ins Ausland zu verlegen. Bemerkenswert ist die Erklärung von Moog, dass man entsprechende Platinen zwar aus den USA beziehen könnte, doch diese bis zu 30% teurer als aus chinesischer Produktion wären. („Moog sources circuit boards from US suppliers whenever possible, paying up to 30% over the price of the same circuit boards made overseas.„)

Die Mitarbeiter von Moogmusic haben eine Kampagne gestartet, mit der US-Bürger sich an die zuständigen Abgeordneten wenden können, um das Inkrafttreten der Strafzölle im letzten Moment noch zu verhindern. Dabei stellt Moog via Twitter klar, dass es hier nicht um Politik geht, sondern um die Community, ihre Familien, ihre Jobs und nicht zuletzt um das 60-jährige Vermächtnis eines amerikanischen Herstellers. „This is not about politics. This is about our community, our families, our jobs, and our 60-year legacy of American manufacturing.“

Moogmusic hat für diese Kampagne ein Formular vorbereitet, das ihr unter diesem Link ansehen könnt. Ob es sinnvoll ist, wenn auch Nicht-US-Bürger sich an dieser Kampagne beteiligen, können wir nicht beurteilen.

Klar ist, dass es für zukünftige Produkte von Moog, wie der jüngst spekulierte polyphone Synthesizer, drastische Auswirkungen hätte und solche Projekte höchstwahrscheinlich zum Erliegen bringen würde.

Und von der neuen Importsteuer wäre ja nicht nur Moog betroffen. Besonders für die vielen Kleinhersteller der Modularszene könnte es sogar das totale Aus bedeuten.