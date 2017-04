Top News: Moog DFAM, Drumsynthesizer mit Sequencer

Das Moogfest 2017 (18. bis 21. Mai) wirft seine Schatten voraus. Wie üblich wird Moog wieder ein exklusives DIY-Projekt durchführen, bei dem eine begrenzte Anzahl von Musikern ein Instrument selbst zusammenbauen können. Diesmal handelt es sich um den Moog DFAM. Unüblicherweise für Moog, gibt es schon vorab einen Ausblick mit einem Preview-Video.

Dem Clip kann man natürlich nur sehr begrenzt Informationen entnehmen. DFAM steht für Drummer from another Mother. Das erinnert natürlich an den BFAM – Brother from another Mother, ebenfalls ein Moogfest DIY-Projekt, der an das den halbmodularen Synthesizer Mother 32 angelehnt war.

Man erkennt auf dem Frontpanel des DFAM zwei VCOs mit Dreieck und Rechteck sowie EG-Amount-Reglern zur Tonhöhenmodulation. Im Mixer ist ein Regler für Noise vorhanden, ein unverzichtbarer Bestandteil für analoge Drums. Dahinter ist ein Filter mit Cutoff und Resonanz erkennbar und zumindest Decay-Hüllkurve(n) scheinen vorhanden zu sein. Unübersehbar ist der 8-Step-Sequencer mit zwei Reihen sowie eine Vielzahl von Patch-Buchsen, wie wir sie vom Mother 32 kennen.

Der Moog DFAM stellt an sich schon eine kleine Sensation dar, denn bislang hatte Moog noch nie Drumsynthesizer oder Drummaschinen im Programm, wenn man mal von dem alten (wenig erfolgreichen) Controller „Moog 1130“ absieht.

Natürlich wurden Moog Synthesizer und Modularsysteme immer schon gern für Drums und Percussion genutzt, einfach weil sich die kräftige Filterresonanz und die zackigen Hüllkurven hervorragend dafür eignen. Nun scheint Moog dies erstmalig in einem Synthesizer speziell auf diese Anwendung umgesetzt zu haben.

Was wird aber aus dem Moog DFAM nach dem Moogfest? Als DIY-Projekt ist er in der Auflage streng limitiert. Aber zum Beispiel der Moog Werkstatt 01 begann ebenfalls als Moogfest-Projekt und wurde dann zum offiziellen Produkt. Hoffen wir, dass dem Moog DFAM ein ähnliches Schicksal beschieden wird.