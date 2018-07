Top News: Moog One, analoger Polysynthesizer

Polyphoner Moog Synthesizer in Sicht

Ein polyphoner, hoffentlich bezahlbarer, Moog-Synthesizer, wäre nicht nur der Traum vieler Moog-Fans und Analog-Liebhaber, sondern scheint nach Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten auch unumgänglich. Seit Jahren fragen wir uns, wann Moog genügend Mumm in den Knochen hat, um diesen scheinbar konsequenten Schritt zu gehen.

Übernächstes Jahr hätte der Moog Memorymoog sein 30-jähriges Jubiläum. Ist das der Grund, warum Moog ein ums andere Mal die Realisation eines polyphonen Analogsynthesizers verschiebt? Wir glauben eher nicht.

Tatsächlich ist nun ein – sagen wir mal – „Mini-Leak“ aufgetaucht, der zumindest den Rückschluss zulässt, dass Moog Inc ernsthaft an einer Umsetzung bastelt. Angesichts der US-Zoll-Problematik für Bauteile aus China und dem kürzlich erfolgten Aufruf durch Moog Inc. ist aber fraglich, ob dieses Projekt auch wirklich realisiert werden wird.

Die aktuell kolportierten Facts wie 3 VCOs pro Stimme, 4 LFOs oder dreifacher Multimode sind aber ganz sicher mit Vorsicht zu genießen. Weitere Facts findet Ihr übrigens HIER.

Wir eröffnen diese News aber auch deshalb, damit ihr die Möglichkeit habt, über die Kommentarfunktion weitere Infos, die ihr aufschnappt, anzuhängen. Am liebsten natürlich mit Quellenangabe. Wir haben zusätzlich auch offiziell bei Mike Adams, dem CEO von Moog Inc. nachgefragt und werden hier asap seine Antwort veröffentlichen.

