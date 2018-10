Top News: Moog One, Polyphoner Analog-Synthesizer

„Die größten Enttäuschungen haben ihren Ursprung in zu großen Erwartungen.“ — Ernst Ferstl.

Was ist denn nun richtig? Wie Uli Behringer so früh wie möglich Platinenlayouts, Mockups und mögliche Features zu verbreiten, mühsam getarnt als Leaks? Oder ’s Maul zu halten und nur über fertige Produkte zu reden, so wie es Steve Jobs getan hat?

Und was — zum Henker! — sagen schon Features über ein Instrument aus? Natürlich, wer sich an FM versuchen will kauft kein Instrument das FM nicht bietet. Geschenkt. Sich aber an Feature-F*cking-Listen wund zu scheuern ist ein untrügliches Erkennungszeichen von Musiker-Simulationen.

Wer Musik macht sucht ein Instrument. Die technischen Daten sind nur eins (!) von vielen Entscheidungskriterien.

Und was Bitteschön sollen Sätze wie „Ohne Arpeggiator vollkommen wertlos“, oder „Es muss unbedingt dies und das, und vor allem (!) das da haben!“. Ich finde das immer ganz furchtbar. Es löst Fremdschämen in mir aus.

Vor allem weil da wer meint seine Meinung habe auch nur die winzigste Auswirkung auf den Designprozess des Instruments. Wenn ich Synthesizer bauen würde, dann wären Musiker meine erste Quelle für Inspiration. Und keine Forumsmitglieder.

Nehmt euch mal nicht so wichtig …