Top News: Produktion des Moogmusic Model D wird eingestellt

Das Thema Minimoog nimmt anscheinend kein Ende. In diesem Fall allerdings doch. Die Produktion des Moogmusic Model D wird nach nur gut einem Jahr eingestellt.

Als Moogmusic 2016 ankündigte, den Minimoog Model D nahezu originalgetreu wieder aufzulegen, war das nicht nur eine Überraschung, sondern eine regelrechte Sensation. Die Erwartungen waren extrem hoch und wurden dann tatsächlich auch erfüllt. Unter anderem auch in dem Testbericht und im Vergleich zum Original auf amazona.de, die wir hiermit noch einmal allen ans Herz legen wollen, die sie bislang noch nicht gelesen haben.

Mindest ebenso überraschend kam nun die Meldung vom Produktionsende des Model D. Die Begründung dafür liest sich durchaus kurios. Die Produktion war von vornherein auf eine nicht näher bezifferte Stückzahl limitiert, doch dachte man mit dem kalkulierten Bestand an Teilen für mehrere Jahre abgesichert zu sein. Eine klassische Fehleinschätzung, wie sich nun herausstellte, denn die Verkaufszahlen lagen deutlich höher als erwartet und nun ist man schon nach rund 13 Monaten ausverkauft.

Eine weitere Auflage scheint nicht möglich und auch nicht angedacht zu sein. Moogmusic schreibt dazu: „…this marks the final opportunity to acquire a new Minimoog Model D“.

Wer also dachte, dass der hohe Preis von 3.899 Euro (aktueller Ladenpreis) die Käufer abschrecken würde, hat sich wohl geirrt. Der Markt für hochwertige Synthesizer ist offenbar größer als man allgemein annimmt.

Noch sind bei einigen Händlern Geräte verfügbar, doch mit dieser Abkündigung dürfte der Abverkauf nur ein Frage der Zeit sein.

Dennoch muss man auch in Betracht ziehen, dass auch die Konkurrenzsituation sich in dem einen Jahr geändert hat. Wenngleich noch nicht erhältlich, werden Roland SE-02 (in Kooperation mit Studio Electronics) und Behringer D den Mini-Sektor quasi von unter her angreifen. Gerade erst gestern wurde bekannt, dass der Pre-Order-Preis des Behringer D bei US-Händlern um ganze 100$, das sind immerhin 25%, auf 299$ gesenkt wurde.

Ist es nun schlau, dass Moogmusic den Model D nicht eine weitere Produktsserie spendiert oder ist es tatsächlich ein praktisch unmögliches Unterfangen? Wie dem auch sei, es war sowohl mutig als auch richtig, die Musikerwelt erneut mit einem Jahr Model D zu beglücken. Doch jetzt muss Moogmusic mit etwas Neuem aufwarten. Wird noch einmal so ein Überraschungscoup gelingen? Was meint ihr? Wir würden den Prodigy vorschlagen…

Immerhin gibt es noch ein Abschiedlied für den Minimoog Model D: