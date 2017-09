TOP NEWS: Music Man St. Vincent Masseduction Limited

Wenn man mit einer Gitarre unbedingt auffallen möchte, dann wäre der Kauf einer Music Man St. Vincent Masseduction Limited vermutlich genau die richtige Wahl! Der US-Hersteller präsentiert zusammen mit der Veröffentlichung des neuen St.Vincent-Albums Masseduction eine streng limitierte Auflage der ohnehin schon optisch sehr auffälligen Gitarre. Die neuen Lackierungen könnten schriller kaum sein, so gibt es ein Modell in Neongelb, eines in Pink, ein weiteres in Blau und ein ganz besonders „geschmackvolles“ in Orange, mit Pickguard und Potis im Leopardenfell-Look … Weitere Merkmale der Music Man St. Vincent Masseduction Limited sind die Signatur der Künstlerin auf der Halsplatte des eingeschraubten Palisanderhalses sowie eine Kopie des Albums Masseduction auf Vinyl im Lieferumfang.

Die technischen Spezifikationen sind die gleichen geblieben: Ein Korpus aus Mahagoni mit eben dieser sehr speziellen Form, der Palisanderhals, die drei DiMarzio Mini-Humbucker und das Music Man Vintage-Vibrato. Viel zu sehen bekommen wir von den neuen Klampfen vermutlich nicht, denn die Auflage ist auf lediglich drei Stück pro Modell limitiert. Dabei ist der Preis nicht anders, wie beim Serienmodell auch. Wer unseren Test zur Music Man St. Vincent noch nicht gelesen hat, der kann das HIER nachholen!