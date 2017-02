Top News: Music Man Updates für Cutlass und Stingray Guitar

Music Man führt ein Update ihrer beiden Modelle Cutlass und Stingray durch. Für die Stingray Gitarre sind die Veränderungen nicht so dramatisch ausgefallen, es werden ab nun zwei neue Lackierungen angeboten. Alles andere bleibt beim Alten und so, wie es dem Entwickler Leo Fender auch heute sicher noch gefallen dürfte: Leichtgewichtiger Mahagonibody, einteiliger Ahornhals, Vintage Vibrato und zwei Alnico 5 Humbucker mit verchromten Blechkappen bilden die Basis für eine Gitarre, die eine Hommage an den wohl berühmtesten Gitarrenbauer aller Zeiten und seine Zeit bei Music Man darstellt.

Cutlass HSS

Frischer Wind weht auch durch die Cutlass Serie, von denen wir ja ein Modell bereits einem Test unterzogen haben. Auch hier gibt es die gleichen neuen Farben, wie auch bei der Stingray Gitarre, die auffälligste Neuerung ist aber sicher der Custom Wound Ceramic Humbucker in der Stegposition, mit dem die Cutlass ihre klangliche Flexibilität deutlich erweitern dürfte. Nicht, dass der Singlecoil am Steg bisher übermäßig durch Brummen auffiel, für fette Rocksounds mit Verzerrung hätte es aber durchaus etwas mehr Power sein können. Dem wurde also nun Rechnung getragen, vermutlich wird hier der gleiche Pickup verbaut, wie er auch bei der Stingray Gitarre zum Einsatz kommt.