TOP NEWS: Nabucco inspired by Gibson Uhr

Was braucht der „gemeine Rocker“ nach dem Marshall Kühlschrank und dem Marshall-Phone noch so für den Alltag? Natürlich eine Uhr von Gibson! Und die präsentiert der Traditionshersteller nun zusammen mit dem Schweizer Luxusuhrenhersteller Raymond Weil. Was auf der NAMM angekündigt wurde ist also tatsächlich Realität geworden und von nun an kann man die Marke seiner Wahl für schlappe 4650,- Euro spazieren tragen. Stahl und Titanium bilden die Basis für das 46 mm breite Gehäuse der Gibson Uhr, im Ziffernblatt und auf der Rückseite wurde der Gibson Schriftzug unübersehbar eingraviert.

Auch die Verpackung des Schmuckstücks fällt stilecht aus, so wird jede Uhr in einem Minikoffer im Gibson-Style ausgeliefert. Ob darin allerdings auch das klassische rosa „Mönchsgewand“ enthalten ist, konnte bisher nicht ermittelt werden.

Die Auflage der Nabucco inspired by Gibson, so lautet die offizielle Produktbezeichnung, ist auf 200 Stück limitiert. Fans sollten sich also sputen, möchten sie einen dieser raren Chronogrphen ergattern!