Top News: Native Instruments Komplete Kontrol A25, A49, A61, Controllerkeyboards

Abgespeckte Kontrolle für Library-Fans

Neben dem Native Instruments Komplete 12 Bundle präsentiert der Hersteller auch drei neue Modelle der Komplete Kontrol Controllerkeyboards. Native Instruments Komplete Kontrol A25, A49 und A61 wird es bald zu kaufen geben.

Zunächst aber der Hinweis auf die weiteren neuen Produkte von Native Instruments:

Native Instruments Komplete Kontrol A25, A49, A61

Schnell, intuitiv und natürlich zum Anfassen: So macht das Musikmachen laut Native Instruments am meisten Spaß. Finde die passenden Sounds, lerne sie kennen, gestalte sie, nimm sie auf und mach sie so zu deinen eigenen – alles mit nur einem Keyboard, das sich klasse anfühlt. Dank vier Premium-Instrumenten und MASCHINE Essentials bietet dir die A-Series alles, um deine Ideen zu verwirklichen.

Der große Unterschied zu den Komplete Kontrol S-Keyboards ist eindeutig das Fehlen eines Displays. In der Mitte der Keyboards findet man entsprechend nur acht Endlosdrehregler. Ansonsten scheinen die Keyboards der A-Serie über die gleichen Bedienelemente zu verfügen wie ihre großen Brüder des S-Serie.

Durch das fehlende Display sind sie deutlich günstiger als ihre Brüder, los geht es bereits ab 149,- Euro für das A25, 199,- Euro für das A49 und 249,- Euro für das A61. Zum Vergleich: Das S25 liegt bereits bei 249,- Euro. Erhältlich sind die neuen Controllerkeyboards der A-Serie ab Ende Oktober, ab Ende September darf vorbestellt werden.

Zum Lieferumfang von Native Instruments Komplete Kontrol A25, A49 und A61 gehören die Software Instrumente Monark, The Gentleman, Reaktor Prism, Scarbee Markt 1 sowie die Player-Versionen samt abgespecktem Content von Kontakt, Reaktor, Reaktor Blocks und Guitar Rig.