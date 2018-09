Top News: Nautos One, Wireless Headphone Link

Kabellos und latenzfrei zum Kopfhörer?

Drahtlos ist die Zukunft. Aus Spaß habe ich schon immer gesagt: Egal was es ist, bau Bluetooth rein und es ist besser. Das hat für uns Musiker nur ein Problem: Bluetooth hat eine hohe Latenz, in der Regel ab 100 ms aufwärts. Das ist in der Regel kein Problem, wenn es nur um den Genuss von Musik geht, wird aber zum Problem, wenn es zum eher zeitkritische Aufgaben geht. So wie auflegen oder Instrumente einspielen im Studio. Hier muss wie bisher immer ein Kabel herhalten, wenn es um die Verbindung von Gerät zum Kopf und somit zum Kopfhörer geht.

Natus One verspricht die Lösung zu sein, als Wireless Headphone Link für DJs und den Einsatz im Studio.

Aktuell als Crowdfunding Kampagne über Kickstarter laufend, ist das Gerät offenbar bereits fertig entwickelt und bereits in Form von Prototypen vorhanden und getestet. Rund 110 Tsd. Euro sollen erreicht werden in nun noch knapp unter 40 Tagen, knapp 9000 Euro sind bereits vorhanden. Ein interessantes Projekt und interessantes Thema.

Kern von Natus One sind zwei kleine Boxen als Sender und Empfänger. Beide pairen sich nach dem Anschalten automatisch und, wie der Entwickler verspricht, mit einer sehr stabilen Verbindung. Sender wie auch Empfänger besitzen eine 6,3 mm Klinkenbuchse für die Verbindung z. B. DJ-Mixer zu Sender und Empfänger zu Kopfhörer, also klassischer Anschluss des Kopfhörers. Der Empfänger kann dann entspannt in der Hosentasche getragen werden, der DJ kann sich frei bewegen. Ebenso kann natürlich der Studiomusiker im Studio herumlaufen und Instrumente einspielen und sich frei bewegen, während die Übertragung kabellos und nahezu latenzfrei geschieht.

Latenzfrei? Natürlich nicht ganz, aber immerhin nur 16 ms Latenz verspricht der Entwickler. Das ist wirklich nicht viel, ist in idealen Bedingungen aber hörbar. Eine Kick z. B. um 16 ms verzögert, ist deutlich differenzierbar. Das heißt aber nicht, dass man eine solche Latenz im Club hören würde. Hier kämpft man als DJ generell schon mit dem Kopfhörer und dem DJ-Monitoring gegen die Main-PA und die Latenz von dieser. Auf dem Monitoring ist in der Regel auch eine Latenz von sicher über 10 ms, sofern diese über digitales Signal-Processing verfügt. Das sind meist bei ca. 6 ms, dazu darf man gern die rund 3,5 ms pro Meter Laufweg zurechnen, die zwischen Lautsprecher und Ohr entstehen. Am Ende wird man wohl auf dem DJ-Monitoring ab Ausgang Mixer rund 11-12 ms Latenz haben, eher mindestens statt maximal. Der Unterschied zu 16 ms über eine kabellose Lösung wie Nautos wäre dann außerhalb des hörbaren Bereichs, gerade in Clubsituationen.

Dazu bietet Nautos One eine verlustfreie Audioübertragung in CD-Qualität mit 48 kHz und 16 Bit PCM. 24 Stunden Akkulaufzeit und rund 10 Meter Übertragungsreichweite sind versprochen.

Rein den technischen Daten nach klingt das sehr solide, auch das Feedback von Testern wie DJ Noize, J Marz oder DJ Toltech, DMC Gewinner oder DJ City Midwest Champion.

Hinter dem Projekt steht der in den USA lebende Däne Tino Soelberg, seines Zeichens seit über 20 Jahren tätig in der Entwicklung von Consumer Electronic und passionierter DJ seit über 30 Jahren.

Geplant ist eine Lieferung im März 2019, einsteigen kann man in die Kickstarter Kampagne aktuell für rund 124 USD für eine einfache Version und den Early-Bird-Tarif (limitiert), alternativ gibt es weitere Packages mit höherem Preis und mehr Ausstattung.

Hier geht es zur Kickstarter Kampagne.