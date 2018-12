Top News: Nektar Bolt, Harmonic Synthesizer

Ungefilterte Sounds

Nektar Bolt ist ein Synthesizer, der alle Klangveränderungen in den Oszillatoren erzeugt und daher auf ein Filter verzichten kann. Sicherlich ist Nektar Bolt nicht der erste Synthesizer, der bei der Klangformung auf die direkte Beeinflussung der Obertöne setzt. Doch angesichts der überbordenden Masse an subtraktiven Synthesizern ist Bolt ein willkommener Zuwachs bei der Opposition.

Nektar ist bislang durch die Controller-Keyboards der Panorama- und Impact-Serien bekannt. Bolt ist nun der ersten Software-Synthesizer des Herstellers. Das maximal 16-stimmige Plugin Bolt besitzt zwei Oszillatoren. Mit nur zwei Parametern kann die Obertonstruktur geändert werden. Wahlweise lassen sich nur die ungeraden Obertöne einstellen bzw. modulieren. Zusätzlich kann Noise und ein Sub-Oszillator hinzugemischt werden. Jeder Oszillator verfügt über einen eigene Lautstärkehüllkurve. Außerdem sind Cross- und Frequenzmodulation der Oszillatoren möglich.

Für die Modulation stehen drei LFOs und eine extra ADSR-Hüllkurve zur Verfügung. Jede Modulationsquelle kann bis zu vier Ziele, die aus einer Liste ausgewählt werden, gleichzeitig ansteuern. Die LFOs besitzen 13 Schwingungsformen (einschließlich Zufall und stepped waves) und können mittels One-Shot-Mode auch als zusätzliche Hüllkurven betrieben werden. Der Frequenzbereich liegt bei 0,01 Hz bis 10 kHz. Jeder LFO kann mit einer eigenen Auflösung zum Tempo synchronisiert werden.

Zur Abrundung des Klanges gibt es vier Effekte: Hall, Chorus, Delay und EQ mit jeweils drei Parametern.

Nektar Bolt ist derzeit zum Einführungspreis von $ 69,- erhältlich, der reguläre Preis wird $ 99,- betragen.

Spezifikationen:

• Unique new Harmonics Synthesis

• 4 oscillators (2 main, 2 sub)

• White noise generator per oscillator

• Unison Voice Double: Stack up to 4 instances

• Frequency modulation (FM)

• X-Mod: cross-modulation

• Overdrive stage for each oscillator

• ADSR envelope per oscillator

• 1 Modulation envelope generator

• 3 LFOs (13 waveforms & MIDI sync)

• 4 modulation targets per source (LFO 1-3, Mod EG)

• 4 FX processors: EQ, Chorus, Delay & Reverb

• Support for multiple sample rates

• Automatic 2-stage protection limiter

• Up to 16 voice polyphony

• Poly and mono modes

• 500+ Factory and Artist patches included

Systemanforderungen / Schnittstellen:

Windows (64 Bit) Version 7, 8, 10 oder höher

MacOS OS X 10.9 oder höher

VST 2.4, VST 3, AU