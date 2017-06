TOP NEWS: neue iPad Pros und iOS11 auf der Apple WWDC 2017

Apple hat es auf der Entwicklerkonferenz WWDC 2017 so richtig krachen lassen! Fast die gesamte Produktpalette wurde aufgefrischt und wird ab sofort mit einem gewohnten Preis- Leistungs-Verhältnis angeboten, anders als es bei den MacBook Pro-Modellen vom letzten November der Fall war, die zurecht nur mäßig Begeisterung hervorriefen.

Die neuen 13‟ und 15‟ setzen nun alle auf Kaby Lake Intel CPUs, die selbst beim 13‟- Einstiegs-Pro mit einer Intel Iris Plus Graphics 640 mit eDRAM noch hinreichend Grafik-Power besitzen, für Musikerzwecke allemal.

Außerdem wurde der space-graue iMac Pro vorgestellt, der mit Intel Xeon Prozessoren und AMD Radeon Vega Grafikkarten in die professionelle Workstation-Klasse vordringt und wohl die Zeit zum neuen Mac Pro überbrücken soll und vielleicht dürfen wir dann auch einen mini Pro rechnen. Aber das nur am Rande.

Die neuen iPad Pro 12.9‟ und 10.5‟ wurde vorgestellt. Während das neue Einstiegs iPad (6,12) vom März nur eigentlich nur ein großes iPhone 6 war, wurde in den Pros wieder neuste Technik verbaut. Das 10,5‟ iPro hat eine Abmessung von 250,6 x 174,1 mm, ist also ca. 1 cm länger und 5 mm breiter als das 9,7‟ iPad mit 240 mm x 169,5 mm bei gleichem Gewicht. Die Auflösung des Displays beträgt 2224 x1668 Pixel proportional höher bei gleicher Pixeldichte als beim iPad (iPad 2048 x1536 bei 264 ppi). Auch das Display wurde deutlich aufgewertet. Es bietet automatischem Weißabgleich und superniedrige Reflektionseigenschaften. Das Top-Feature ist allerdings ProMotion. Dabei wird die Bildwiederholungsrate nicht nur auf 120 Hz aufgebohrt, sondern ist auch adaptiv, d.h. abhängig von dem, was man gerade macht. Sieht man sich nur Bilder an, wird z.B. die Wiederholfrequenz auf 24 Hz reduziert, Filme und andere Apps laufen bei 48 Hz und Spiele und Grafikanwendungen bei 120 Hz. Das verlängert enorm die Batterielaufzeit, denn das Display ist und bleibt der größte Stromfresser, die den 30 Wh Akku beim 10,5‟ bzw. den 41 Wh Akku beim 12,9‟ iPro leersaugen. Da Musik-App meist nicht besonders grafikintensiv sind, kommt das bestimmt der Jam-Dauer zugute.



Bei der neuen A10X 6-Kern-CPU hat sich Apple nicht lumpen lassen und spricht von einer 30% höheren CPU-Leistung und ganzen 40% mehr Grafik-Power, die von 12 Grafikkernen kommt, gegenüber dem A9X. Die Grafikpower 500 mal leistungsfähiger als beim ersten iPad.

Die Leistung wurde dann auch von Ash Hewson von Serif eindrucksvoll mit ihrer Photoshop-Killer-App Infintiy Photo demonstriert. Die Software gab es bisher nur für Windows/macOS und ist nun auch für iOS erhältlich. Er verglich dabei die Leistung der neuen iPad Pros mit der Desktop-Version einer Intel i7 Vierkern-CPU.