Top News: Nozoid OCS-2, Semi-Modular Synthesizer

Also auf der Website steht: „MIDI NOTE ON velocity*.EXTERNAL CV 1 (or MIDI pitch Bend)*.EXTERNAL CV 2 (or MIDI Modulation Weel (CC 1 CC 33))*.EXTERNAL CV 3 (or MIDI CC 2 ( CC 34))“ – Wie das mit der Midi CC Steuerung genau geht muss man dann mal sehen.