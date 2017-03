Top News: Numark NS6II, MIDI-Controller

Anlässlich der Mobile Beats in Las Vegas präsentiert Numark einen neuen 4-Kanal-MIDI-Controller, den Numark NS6 II. Die Zweier-Version ist der Nachfolger der ersten Generation, des MIDI-Controllers, der bereits früh einen MIDI-Controller mit einem stand-alone-DJ-Mixer kombinierte – samt hardwareseitigen Effekten.

Der volle 4-Kanal-Mixer mit zwei MIDI-Controll-Einheiten in je 2 Layern nutzbar für vier Decks wurde überarbeitet und bietet nun einige Neuerungen.

Auffällig sofort: Das Design des Controllers wurde überarbeitet. Nach wie vor dominiert die schwarze Faceplate mit weißem und rotem Aufdruck. Die silbernen Jog-Wheels wurden etwas dezenter mit einer schwarzen Plate versehen. Hier wird auch ein großer Unterschied bereits sichtbar: Die neuen Jog-Wheels sind mit einem Display ausgestattet, welches Informationen zu Tempo und Zeiten des Tracks, Pitch-Range und Pitch liefert.

Ebenfalls auffällig: An der Stelle, an der sich früher Play-, Cue- und Sync-Taste befanden, darüber in klein die Hot-Cues, finden sich heute pro Seite acht farbig-codierte Performance-Pads für Hot Cues, Slicer, Sampler, Auto/Roll als Auto-Loop-Funktion und Loops für manuelle Loops. Insgesamt kann der Controller mit eigenen Samples bestückt werden.

Nach wie vor finden sich pro Deck eine Steuerung für die Effekte, nun aber über den Controll-Einheiten. Etwas schlanker findet sich an der Oberseite des Mixers die Tasten und der Encoder für das Navigieren in Playlisten und das Laden von Tracks. Davon profitiert der gesamte Controller und wirkt deutlich aufgeräumter.

Mit der kapazitiven Touch-Technologie hat Numark aktuell noch exklusiv eine Technologie verbaut, die Potis wie Jog-Wheel auf Berührungen reagieren lässt. Mehr noch bei den Potis erlaubt diese Technologie an EQ, Filter oder Effekten Steuerungen oder Eingriffe on point.

Ein ganz interessantes Feature für DJ-Wechsel oder back2back-Sets ist die Möglichkeit, zwei Rechner parallel anzuschließen. 2 USB-Ports erlauben dies, Umschalten im jeweiligen Kanal ist per Taste direkt möglich.

Nach wie vor wird der Numark NS6II auch als stand-alone-Mixer nutzbar sein. Rückseitig finden sich hierzu Line- wie auch Phono-Inputs.

Um ein funktionierendes Setup zu bieten und dem Nutzer die Qual der Wahl nach der DJ-Software zu nehmen, liefert Numark dem Controller eine Serato-DJ Vollversion mit.

Mit einem Preis von knapp über 950,- € setzt Numark allerdings auch neue Maßstäbe. Erhältlich sein wird der Controller im dritten Quartal diesen Jahres sein.