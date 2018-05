Top News: Ohmforce Ohmboyz Infintity, Delay-Plug-in

Das wildeste Delay der Softwaregeschichte kehrt zurück

Ein Delay ist ein Delay ist ein Delay? Falsch! Wenn es ein Delay-Plug-in gibt, das sich den Status „Legende“ erarbeitet hat, dann ist es Ohmboyz von Ohmforce. Wo bereits hunderte Delay-Plug-Ins in der Masse untergegangen sind, hat es kaum ein anderes geschafft, so markant und ikonisch hervorzustehen und vor allem wiedererkennbar zu sein, ohne auf ein noch „legendäreres“ Pedal oder Studiogerät zu verweisen – „selfmade“ nennt man so was. Etwas was sich nur wenige dieser Art auf die Fahnen schreiben können. Sicher gibt es jede Menge gutklingender Delay-Plug-ins, aber sobald der Name Ohmboyz fällt, bekommen alle feuchte Augen.

Nachdem es nun etliche Jahre zu still um Ohmforce war, beginnt nun die „Early Access“-Phase ihres neusten Produkts, dem Ohmboyz Infinity Multi-Tab-Delay-Plug-in. Es wird zwar stellenweise die Versionsnummer 2.0 herumgereicht, doch ist Infinity ein neues Produkt, auch wenn es auf Ohmboyz 1.x basiert. Ohmboyz ist vor allem durch den „analogen“ Klang und das überragende Filter-Design aus dem Quad-Frohamge bekannt, aber auch für die streckenweise unvorhersehbaren und lautsprechererschütternden Ergebnisse berüchtigt.

Die Hauptunterschiede zum alten Ohmboyz Delay-Plug-in sind:

– Auf den ersten Blick ist das neue Modulationssystem zurückgefahren, weil es nicht mehr für jeden einzelnen Parameter einen Modulator bereithält. Es gibt derzeit acht. Die Benutzeroberfläche befindet sich noch in Überarbeitung und wird noch and die Direktheit der alten Bedienung, mit der schnell ein Parameter moduliert werde konnte, weiter herangeführt. Das Hauptaugenmerk bei Infinity liegt aber auf der Modulation der Modulatoren, z.B. mit LFOs mit verschiedenen Frequenzen.

– Auch kann die Modulationsauslenkung nun skaliert werden und ist nicht mehr relativ zum derzeitigen Parameterwert.

– Makros mit verbessertem, kontrollierbaren Preset-Morphing.

– BPM-basierte Modulationen sind nun endlich zum Zeit-Code und Zeitachse DAW-Software synchronisert. Das bedeutet, dass an jeder Stelle in einem Projekt die Effektauswirkung konstant ist. Also z.B. eine bestimmte Modulation auch immer an exakt derselben Stelle passiert.

– Während im Zeit-Modus die Millisekunden jetzt wirklich völlig tempounabhängig sind.

Weitere Neuerungen sind denn auch nicht unwesentlich. Die Delay-Engine von Infinity besteht aus zwei Delay-Lines mit insgesamt acht Verzögerungsstufen (Taps) anstatt vier beim Vorgänger.

An Eigenschaften wären zunächst die vier großen Makro-Regler, die ein integraler Bestandteil der Klangformung sind und „die unbedingt benutzt werden sollten“, laut Ohmforce. Jedes Makro kann eine beliebige Zahl von Parametern steuern, wobei Parameterbereich und Wertekurven ebenfalls berücksichtigt werden.

Dann wären da die Multi-Effekte wie Filter, Verzerrung, Frequenz- und Tonhöhenverbieger, noch mehr Frequency-Shifters (wenn es kein Schreibfehler ist) und Halleffekte, die an verschiedenen Positionen in der Verzögerungskette eingreifen.

Das Ganze lässt sich dann auch noch mit umfangreichen Modulatoren, die auch einen Step-Sequencer enthalten, weiter beeinflussen.

„Early Access“ ist der neue Name für „öffentliche Beta-Phase“. Während dieser Phase bieten Ohmforce dem Kunden einen vergünstigten Einstieg für 99 Euro an. Der Preis wird dann mit dem vollen Release und weiteren Updates steigen. Auch das Aussehen des Plug-ins wird sich noch erheblich ändern.

Für Besitzer von Ohmboyz 1.x wird es zwar eine Upgrade-Möglichkeit nach Ende der Beta-Phase geben, doch ist in den FAQs zu lesen, dass die Preisreduktion nicht sehr hoch ausfallen wird, da es sich um ein neues Produkt handelt.