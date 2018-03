Top News: Oi, Kant!, Drummachine

Kürzlich hatten wir die Metasonix D-2000 bei uns zum Test und vor allem die Soundbeispiele wurden extrem kontrovers diskutiert. Einige finden den Sound extrem gut, manche Leser können der D-2000 Drummachine absolut nichts abgewinnen. Folgende News wird wahrscheinlich ähnliche Reaktionen hervorrufen: „Oi, Kant!“ ist– wie der Hersteller selbst erwähnt – eine „Art Drummachine“, genauer gesagt „drum-ish machine“. Dabei lesen sich die Fakten ganz und gar nicht komisch: 3 Stimmen (Drums, Bass und Cymbal) plus ein Filter, was wohl wie eine vierte Stimme genutzt werden kann. Jede Stimme besitzt ihren eigenen Ausgang, allerdings gibt es keinen Master Ausgang, es muss also alles separat ausgeführt werden.

Sequencer sind ebenfalls an Bord. Richtig gehört, Sequencer in der Mehrzahl. Alle eigenständig und unabhängig voneinander, aber zu einer Master Clock synchronisierbar. Auch zu einer externen Clock kann sich Oi, Kant! synchronisieren.

Zum Gehäuse braucht man nicht viel sagen, es gibt keines. Alle Anschlüsse, Buttons und Potis sitzen zwar auf einer Platine wie sonst auch, alles drum herum, hat man sich beim Oi, Kant! aber gespart. Das senkt den Preis und der liegt bei der drum-ish machine bei 205 britischen Pfund plus Versand. Geht eure Bestellung ein, dauert es ca. 1-2 Wochen bis Oi, Kant! zusammengebaut wurde.

Was man auch immer davon halten mag, anschauen sollte man sich das folgende Video unbedingt.